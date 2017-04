Ticketverlosung: Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie: „Paradiesseits“***

Desimos Spezial Club steht für allerfeinste Unterhaltung. Ob im Lindener Apollokino, im Pavillon, Schauspielhaus oder Aegi-Theater, ob in Braunschweig, Bad Harzburg, Celle, Wolfsburg oder Nienburg, Gastgeber Desimo, selbst Performer, Moderator und Entertainer, holt immer wieder hervorrragende Kabarettisten, Stand Up Comedians, Poetry Slammer, Impro-Künstler und Musiker auf seine Bühne.

So auch am 24. April um 20.15 Uhr ins Apollokino, denn an diesem Abend sind die beiden hannoverschen Künstler Wiebke Eymess und Friedolin Müller aka „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ zu Gast. „Paradiesseits“ lautet der Titel des Programms der zwei Musik-Kabarettisten, die sich ganz bewusst jenseits aller Genregrenzen bewegen: Federleichter Witz und unterhaltsamer Tiefsinn, absurd-komische Dialoge und verstörend-schöne bis schön-verstörende Lieder auf Saiten- und einigen Schrumpfinstrumenten. Das junge, ungewöhnliche Duo fühlt sich zwar der Kabarett-Tradition verpflichtet und ist auch durchaus politisch – istjedoch allergisch gegen Politikernamen. Wiebke Eymess und Friedolin Müller kehren lieber vor ihrer eigenen Tür. Vorzugsweise das hinübergewehte Laub vom Baum der Erkenntnis.

24. April 2017

20.15 Uhr

Apollokino

Eintritt: 19,50 Euro und 16,50 Euro erm. (plus System- & VVK-Gebühr)

Tickets: www.spezial-club.de, www.haz.de/tickets, www.eventim.de, www.ticketonline.de, www.vvk-kuenstlerhaus.de

Mehr Infos unter: www.aufderfensterbank.de und www.spezial-club.de

Das STADTKIND verlost 3×2 Karten. Wer bei unserem Gewinnspiel mitmachen möchte, schreibt einfach bis zum 20. Mai eine Mail unter dem Stichwort „Paradiesseits“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de. Viel Glück!