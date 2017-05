Achtung, Filmtipp!

Der süddeutsche Überraschungserfolg „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ kommt nun auch in die nördlichen Kinogefilde. Ein Film für Menschen mit Fernweh …

Für Gwendolin Weisser und Patrick Allgaier kommt der plötzliche Erfolg ihres Reiseberichtes völlig unerwartet. Was anfangs als filmisches Tagebuch für Familie und Freunde gedacht war, stößt nun auf ein riesengroßes allgemeines Interesse. „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ heißt der Film des jungen Paares, das in den Osten loszog, um dreieinhalb Jahre später zu dritt aus dem Westen wieder nach Hause zu kehren. Ihr Trip führte die beiden Weltreisenden unter anderem nach Belgrad, Bukarest, Kiew, Moskau, Baku, Teheran, Islamabad, Taschkent, Irkutsk, San Jose, Mexiko, Nicaragua, Santo Domingo, Tokyo und Peking. Mit kleinem Budget und nur dem Nötigsten im Gepäck entdeckten sie per Anhalter, mit dem Bus, per Schiff oder Fähre, zu Fuß und mit einem VW-Bus die Welt und lernten die unterschiedlichsten Kulturen kennen. Nach 96.707 km kehrten sie schließlich ihre Heimatstadt Freiburg zurück.

Eine authentische Reisereportage, die Gwendolin und Patrick am 31. Mai 2017 um 20.30 Uhr im Kino am Raschplatz persönlich vorstellen. Ab Donnerstag, den 1. Juni 2017, läuft der Film regulär im Kino am Raschplatz.