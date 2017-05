Hannover im Freudentaumel

96 steigt auf! Kerim Duygu bricht den Weltrekord!

Alles rot in Sandhausen! Hannover 96 hat es geschafft und steigt nach dem gestrigen 1:1 gegen Sandhausen in die 1. Bundesliga auf. Freude, Freude und Glückwunsch! Heute Nachmittag, Montag, 22. Mai, startet um 17 Uhr die offizielle Aufstiegsparty auf dem Trammplatz am Neuen Rathaus. Oberbürgermeister Stefan Schostok lädt ein, alle Fans und Freunde von Hannover 96 feiern mit den hannoverschen Bands Kompass 13, Ich kann fliegen, der Fanband 1. FC 05 Elf, Dete & Osssy, Fury in the Slaughterhouse und der Coverband The Jetlags. Um 18 Uhr trifft die Mannschaft ein, um sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen und sich ausgiebig hochleben zu lassen.

Alle Infos zur offiziellen Aufstiegsparty von 96

Für diejenigen, die das nicht interessiert, hier noch eine weitere sportliche Höchstleistung aus Hannover: Kerim Duygu hat es ins Guiness Buch der Rekorde geschafft. Seine Challenge: 65 Baseballschläger mit dem Schienbein in 60 Sekunden zertrümmern. Der 38-jährige Kampfsportler gibt auch Unterricht: www.kkc-hannover.de. Glückwunsch auch an dieser Stelle! Und gute Besserung fürs blaue Schienbein …