Neu in der Stadt im Juli

Superfly Air Sports Hannover

Springen macht lustig. Wer es nicht glaubt, sollte unbedingt Hannovers Superfly Air Sports Trampolinpark in der Vahrenwalder Str. 286 besuchen. Der Indoor-Sportpark zählt mit seiner rund 1.000 qm großen, zusammenhängenden Trampolinlandschaft zu den größten Trampolinparks in Europa. Der Ninja Parcours, der Balance Court, Foam Pits und Waterfall Trampolines werden durch aufwendige Sound- und Lichtinstallationen zum coolen Springparadies für große und kleine Jumper. Neben Abendevents wie den „Friday Night Jumps“ oder „Theme-Nights“ gibt es auch für die Jüngsten spezielle Angebote am Vormittag wie den „Kids Jump“. Und wer seine Gäste oder Kollegen einmal springen sehen will, kann einfach den Geburtstag oder das nächste Betriebsfest in den Superfly-Park und die dazugehörige Lounge verlegen. Die drei Betreiber des Indoor-Parks, Christian Tropp, Thomas Madej und Tim Johannknecht, die das aus den USA stammende Konzept in Deutschland umsetzen, haben noch Großes vor: Bis Ende 2019 sollen deutschlandweit etwa 20 Parks eröffnet werden. Öffnungszeiten: Mo geschlossen, Di 14-21 Uhr, Mi-Do 10-21 Uhr, Fr-Sa 10-23 Uhr, So 10-21 Uhr. Vahrenwalder Str. 286, 30179 Hannover. Eintritt: ab 12,50 Euro pro Stunde. Mehr Infos unter: hannover.superfly.de. Foto: © Super Fly Hannover



Hannovers erster Ayurvedischer Kochclub bei ASMI

Ayurveda ist eine Jahrtausende alte indische Heilkunst, deren Methoden Silke Hatzenbühler, Inhaberin von ASMI – Ayurveda und Coaching, sowie Dr. phil. Brigitta Ritter mit einem breit gefächerten Behandlungs-, Vortrags- und Seminarangebot vermitteln möchten. Im Mai gründeten die beiden Ayurveda-Therapeutinnen Hannovers ersten Ayurvedischen Kochclub und bieten ab sofort monatlich stattfindende Treffen in ihren Nordstädter Praxisräumen an, um sich gemeinsam mit anderen kochbegeisterten Menschen der gesunden ayurvedischen Küche zu widmen. Ziel des Kochclubs ist es, Ideen auszutauschen, neue Rezepte selbst zu kreieren und auszuprobieren und anschließend gemeinsam das leckere Essen zu genießen. Die Kochclub-Premiere mit dem Menü „Ayurvedische Frühlingsgenüsse“ – einem handwarm servierten Welcome-Aperitif, Mangold-Möhren-Bratlingen mit Ananas-Bärlauch-Chutney, einem Kokos-Gemüse-Curry mit Gewürzreis und einem Karotten-Firni mit Vanillesoße – war bereits ein voller Erfolg. Weitere Treffen sind am 24. August, 28. September, 26. Oktober sowie 30. November, jeweils von 18 bis 21 Uhr, geplant. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt. Interessierte Kochfans melden sich verbindlich unter hallo@asmi-ayurveda-hannover.de an. Die Mitgliedschaft im ASMI Kochclub ist grundsätzlich beitragsfrei, es wird lediglich eine Umlage für die Kochzutaten zwischen 10 und 15 Euro pro Person erhoben. Scheffelstr. 6-8, 30167 Hannover. Weitere Infos unter: asmi-ayurveda-hannover.de.

Tonstudio Tessmar im Business Park Nord

Die Musikszene darf sich freuen, denn Hannover ist schon bald um ein neues, professionelles Tonstudio reicher. Auf insgesamt über 1000 qm bietet das Tonstudio Tessmar im Business Park Nord modernste Technik für Audioproduktionen jeglicher Art. Von der Vorproduktion bis zum fertigen Master ist alles unter einem Dach möglich. Der neugebaute Gebäudekomplex umfasst ein großzügiges Tonstudio mit drei Aufnahmeräumen, Mixing- und Masteringregie sowie ausreichend Aufenthaltsmöglichkeiten für Künstler. Der große Aufnahmesaal mit seinen bis zu 8 m hohen Decken und einer Fläche von 187 qm ist durch eine variable Raumakustik sowohl für Rock- und Pop-Produktionen als auch für die Aufnahme von mittelgroßen Orchestern bestens geeignet. Zusammen mit der Lounge kann dieser Bereich als Veranstaltungsraum für Konzerte, Lesungen oder andere Events genutzt werden. Noch befindet sich das Gebäude in der finalen Bauphase, doch schon am 12. August lädt das Tonstudio Tessmar zum großen „Tag der offenen Tür“ ein. Ein Besuch lohnt sich ganz sicher! Reinhold Schleese Straße 24, 30167 Hannover. Kontakt: info@tonstudio-tessmar.de oder Tel. (0511) 90 92 55 13. Weitere Infos unter: tonstudio-tessmar.de oder bei Facebook.