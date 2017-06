Wo geht’s nach Panama? – Für mehr Sicherheit auf Festivals

Festivalgänger, aufgepasst!

„Wo geht’s nach Panama?“ Diese einfache Frage soll für mehr Sicherheit auf den kommenden Festivals Hurricane, Southside, Highfield, M’era Luna, Chiemsee Summer, A Summer’s Tale und Deichbrand sorgen. FKP Scorpio, der Veranstalter dieser großen Open-Air-Veranstaltungen, war von dem ursprünglich aus England stammenden Konzept sofort begeistert und möchte dieses auch in Deutschland etablieren: Wer sich auf einem der genannten Festivals nicht wohl oder gar bedroht fühlt, kann sich mit der Frage „Wo geht’s nach Panama?“ ganz unkompliziert Hilfe holen. Eine sofortige Erklärung der eigenen Situation ist nicht erforderlich. Ohne weitere Rückfragen oder Kommentare werden die Festivalmitarbeiter anbieten, die hilfesuchende Person in eine geschützte Umgebung – ob zur Polizei, psychologischen oder ärztlichen Hilfe – zu bringen. In das Projekt involviert sind alle Bars, die Security-Mitarbeiter, die Festivaljobber und natürlich auch Polizei und Sanitäter. Alle, die den „Weg nach Panama“ kennen, sind leicht zu erkennen, denn sie tragen ein grün-violettes Armband mit dem Schriftzug Panama.