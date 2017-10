Ticketverlosung: ASP im Pavillon***

Seit bereits 18 Jahren bewegt sich die Frankfurter Band um den namensgebenden Sänger Alexander Spreng (kurz ASP) spielerisch zwischen Rock, EBM und, wie der 2008 erschienene „Zaubererbruder“-Liederzyklus bewies, sogar Folk und Chanson. Mit „Zutiefst“ erscheint in diesem Herbst das dreizehnte Studioalbum der Band. Das ist nach „Fremd“ und „Maskenhaft“ der dritte Teil des „Fremder“-Zyklus. Am 4. November präsentieren ASP im Pavillon ihr neuestes Werk, obwohl dabei sicherlich auch die typischen Gassenhauer wie „Ich will brennen“ oder „Ich bin ein wahrer Satan“ nicht fehlen werden.

Freude also für alle Fans des Genres Gothic-Rock/Elektro/EBM, denn das Stadtkind verlost 2×2 Tickets für das ASP-Konzert. Einfach bis zum 31. Oktober 2017 eine E-Mail mit Namen und dem Betreff „ASP“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de senden. Viel Glück!



4. November 2017

Beginn 20 Uhr

Veranstaltungszentrum Pavillon

Eintritt 32,80



Foto: © ASP