Ticketverlosung: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel – Die Original Familienshow***

Aschenbrödel on stage! Der Stoff, aus dem unsere Kindheitserinnerungen gestrickt sind, ist am 7. und 8. Januar in der TUI-Arena live auf der Bühne der TUI-Arena zu erleben.

Auch 44 Jahre nach seiner Erstausstrahlung erfreut sich der Märchenfilmklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ großer Beliebtheit und wird jedes Jahr vielfach im Weihnachtsprogramm deutscher TV-Sender ausgestrahlt. Nun wagt sich die kultige Adaption des Aschenputtel-Stoffes im Arena-Format auf die großen Bühnen Deutschlands – nicht ohne die berühmte Musik des tschechischen Komponisten Karel Svoboda. Und auch der echte Filmprinz, Pavel Trávníček, kehrt in der Rolle des Königs auf die Bühne zurück.

Um den Anforderungen eines Spielraums wie der TUI-Arena gerecht zu werden, ist die Show mit einem großen Ensemble an Darstellern und Tänzern vertreten, die im interaktiven Spiel mit den Zuschauern und unter Verwendung moderner Bühnentechnik den Klassiker neu erfinden möchten. Die Bühnenversion von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ steht unter der Regie von der Märchenarena, einer der Dachmarken der Icestorm Live, die international Shows, Konzerte, Tourneen, Ausstellungen und Messen ausrichtet.

Für die Zukunft sind weitere Live-Produktionen deutscher und europäischer Märchenfilme als Original Familienshows geplant, so etwa „Die Geschichte vom kleinen Muck“, „Väterchen Frost“, „Die Schneekönigin“ und „Das kalte Herz“.

Je zwei Shows finden am 7. und 8. Januar um 14.30 Uhr und 19 Uhr in der TUI-Arena statt. VVK-Tickets ab 34,35 Euro, ermäßigt ab 24,75 Euro. Infos unter www.märchenarena.de.



Lust auf eine märchenhafte Vorstellung am 8. Januar um 19 Uhr? Dann nehmt an unserem Gewinnspiel teil. Das STADTKIND verlost 2×2 Karten. Einfach bis zum 21. Dezember 2017 eine Mail unter dem Stichwort „Aschenbrödel“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Viel Glück!