Der KUBUS und die Kunst

FREISPIEL # 4 & open ART LAB

In der Städtischen Galerie KUBUS ist einiges los in diesem Monat.

Gut zwei Wochen lang, vom 10. bis 25. Februar 2018, entwickeln sieben junge Künstler des Gemeinschaftsateliers projektKLUB eine raumgreifende und architekturbezogene Arbeit, die als gemeinsames Projekt direkt im KUBUS entsteht. Zu der Künstlergruppe, die sich ansonsten ein Atelier an der Schulenburger Landstr. 150 teilt, gehören Ole Blank (*1990), Sven-Julien Kanclerski (*1988), Fides Müller (*1986), Sabine Müller (*1985), Maximilian Neumann (*1986), Paloma Riewe (*1988) und David Schomberg (*1988). Die Kunstreihe FREISPIEL der Galerie KUBUS möchte neben den regulären Ausstellungen auch aktuellen Projekten und experimentellen Präsentationen die Chance geben, sich zu präsentieren. Am 9. Februar, 19 Uhr, wird die aktuelle Ausstellung FREISPIEL # 4 mit dem Titel „Acht“ eröffnet.

Zum SchreibKLUB laden David Schomberg und Nina Aeberhard im Rahmen des „Jugendkunstklubs“ KUBUS open ART LAB ein. Der Workshop zum kreativen Schreiben richtet sich an interessierte Jugendliche und junge Erwachsene von 15 bis 25 Jahren und findet am 11. Februar 2018 von 12 bis 15 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 3 Euro. Wer dabei sein möchte, meldet sich an unter kubus.artlab@posteo.de.

Übrigens, das KUBUS ART LAB bietet auch Kunstvermittlung für Schulklassen an. Nachfragen und Anmeldungen sind an Nina Aeberhard, Leiterin KUBUS ART LAB, zu richten unter kubus.artlab@posteo.de.



Weitere Infos unter: facebook.com/KUBUShannover & hannover.de (Suchwort: KUBUS)



Foto: © Sven-Julien Kanclerski