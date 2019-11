Ein noch recht neuer kulinarischer Farbtupfer in der Nordstadt – das Mogli direkt bei der Christuskirche ist eine Alternative für alle, die es auch mal ein wenig experimenteller und ausgefallener mögen. Die Küche bietet bunt-kreative Variationen, ein Streifzug durch mediterrane Speisen mit allerlei speziellen Kombinationen und Überraschungen, dazu finden sich ausgesuchte Weine oder durchaus extravagante Drinks mit und ohne Alkohol auf der (ebenfalls speziellen) Karte.

Karibisches Flair – ein bunter Blumenmix am Eingang empfängt die Gäste, und entsprechend ist auch der Innenraum gestaltet. Man reibt sich verwundert die Augen, denn vor wenigen Wochen war das hier noch das Vanino mit italienischem Ambiente und Angebot. Die Verwandlung war eine Sache von Tagen, dennoch ist hier alles detailverliebt und stimmig eingerichtet. Neben den Blumen viel Stroh über dem Barbereich, Palmen- und Flamingomuster an den Wänden, Stühle aus goldenem Metall und Holz – die Inhaber Kaveh Sabbar und Felix Binder haben mit ihrem Team den Laden mit feiner Handschrift komplett neu gestaltet. Auch beim Geschirr wird der karibische Stil durchgehalten, die Teller, Tassen und Gläser darf man sich leider nicht für zu Hause einpacken lassen. Einen gewissen Anspruch an Service und Gastlichkeit verraten die eingedeckten Tische – wo das Besteck fehlt, wird eilig nachgelegt. Keine unappetitlich mit bloßen Händen vorgerollten Messer-Gabel-Pakete, wie sonst oft üblich in Locations, die eher auf ein junges Publikum setzen.

Es ist schade, dass heutzutage in der Gastronomie eine Idee kaum Zeit bekommt, sich zu etablieren, da soll alles von Beginn an stimmen, der Service muss perfekt sein, die Küche darf nicht den kleinsten Fehler machen. Und entsprechend wird im Internet schnell mal scharf geschossen. Was sich so herausbildet, ist allerdings sehr oft ein Zerrbild dessen, was die besprochenen Restaurationen tatsächlich bieten. Auch über das Mogli finden sich im Internet bereits nicht nur positive Kommentare. Wir haben die Location gleich dreimal ausprobiert und müssen deutlich widersprechen. Die Pizza mit Büffelmozarella, Cherry-Tomaten und Tomatensoße (11,90 Euro) ist beispielsweise ein Hochgenuss, auch weil der Sesamrand die Zusammenstellung geschmacklich wunderbar ergänzt. Und auch das Ravioli Duett mit Steinpilz und Caprese (12,90 Euro) kann überzeugen, der Hokkaidokürbis macht bei dieser Kombination besonderen Spaß. Für Vegetarier wird tatsächlich eine Menge geboten. Aber wer sich mal so richtig belohnen möchte, gönnt sich natürlich das Steak, dry aged (35,90 Euro), das mit Kartoffelsudel, Süßkartoffelstampf, dreierlei Dip und gegrilltem Oliven-Tomaten-Baguette serviert wird. Natürlich, der Spaß hat seinen Preis, aber gutes Fleisch sollte auch seinen Preis haben.

Wer es angesagt mag, der wird bei den Bowls fündig. Allein die Basis hat es in sich: Gesudelte Karotten und Gurke, gegrillte Kichererbsen und Hokkaidokürbis, Avocado, gebratene Kartoffel-Sudel, Couscous mit Tomatensoße, Radieschen, Wildkräuter, Plantain Chips, Schafskäse und Paprika-Chili-Soße, das alles für schmale 9,90 Euro. Wer noch ein bisschen draufsatteln möchte, kann zwischen fünf Varianten wählen und zum Beispiel Tigergarnelen, Thunfisch oder einen Schafskäse-Spieß extra ordern. Und auch die süßen Bowls machen im Mogli Spaß, die Passionfruit Bowl ist beispielsweise echt lecker, die große Variante für 6,20 Euro lohnt sich (klein 3,50 Euro).

Fazit: Wer einen entspannten Abend in lockerer Atmosphäre verbringen möchte, ist hier genau richtig. Eine Location, auf die so mancher Studierende in der Nordstadt ganz sicher gewartet haben dürfte. Ach ja, frühstücken kann man hier auch ziemlich gut, falls mal die Vorlesung ausfällt 😉

An der Christuskirche 11, 30167 Hannover

Tel.: 0511 – 655 888 93, info@mogli-restaurant.de

Mo bis Fr 10 – Open End, Sa 9.30 – Open End, So 9.30 – 23

Mehr Infos unter www.mogli-restaurant.de.