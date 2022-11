Neu in der Stadt im November

Caroline Jakisch Frauengesundheit

Mitte Oktober eröffnete die frische Listerin Caroline Jakisch ihre eigene Praxis zur Förderung von Frauengesundheit.

Mit ihrem Sprung in die Selbstständigkeit möchte sie Frauen unterstützen, ihre Potenziale zu entfalten, aber auch vor allem ihre Gesundheit und ihr Frausein wiederherstellen.

Jakischs Motto lautet dabei: „Liebe und achte deinen weiblichen Körper“.

Sie ist der festen Überzeugung, je mehr Frauen sich auf den Weg zu sich selbst machen, desto gesünder sind sie und so harmonischer wird auch das Leben innerhalb

der Familie und Partnerschaft. Jakisch konzentriert sich insbesondere auf die Themen chronische Frauenleiden, Schwierigkeiten nach der Geburt, Angst,

Scham- und Schuldgefühle, unregelmäßige Zyklen sowie auf Fragen rund um Sexualität und Beziehungen.

Die Gesundheitspraktikerin setzt ihren Fokus vor allem auf alleinerziehende Mütter. Als berufstätige und alleinerziehende Mutter stand Jakisch lange in allen Lebensbereichen an der Front.

Sie möchte ihren Patientinnen in ihrer Praxis diesen damit einhergehenden Stress nehmen.

Dafür mischt sie Körperarbeit mit Coaching sowie geistheilender Arbeit und geht so über die Schulmedizin hinaus. In Jakischs Praxis in der List arbeitet

sie sowohl energetisch, als auch mit verschiedenen Körpertools wie Access Bars, Organsprachtherapie oder Chakren- und Meridianmessungen, um Frauen

wieder daran zu erinnern, wer sie im Kern sind und schon immer waren.

Ferdinand-Wallbrecht-Straße

30163 Hannover.

Termine individuell nach Absprache unter 01525 3586527

oder per E-Mail an info@frauengesundheit-hannover.com

VYNT Interior

Hannoveraner*innen mit einer Vorliebe für skandinavisches Design können sich über ein neues Fachgeschäft freuen:

Am 28.10. hat nämlich Yvonne von Gustedts Geschäft VYNT Interior in der Podbielskistraße seine Eröffnung feiern können.

In den Räumlichkeiten mit frisch aufgearbeiteter Stuckdecke findet man neben dem beliebten skandinavischen Design von Fine Little Day und OYOY Living Design auch das ikonische Design von Objekten unserer Tage aus Berlin und Produkte von Not the girl who misses much aus St. Pauli – sowie Bücher aus dem Gestalten Verlag, stilvolle Notizbücher von NOTEM aus Kopenhagen und handgemachte Keramik von Ami Cvelbar Ceramics.

Von Gustedt war 20 Jahre lang berufsbedingt oft in Stockholm, Helsinki, Kopenhagen und Oslo unterwegs – und stets begeistert von den vielen schönen, individuellen

Geschäften. Inspiriert von diesen Eindrücken war es ihr ein Anliegen, mit einem eigenen Geschäft einen Raum zu schaffen, in dem die schönen Dinge angemessen präsentiert werden.

So möchte sie ein angenehmes Einkaufserlebnis für all diejenigen bieten, die keine Freude mehr am Onlineshopping und dem Schlangestehen vor den Postfilialen haben.

Die Möglichkeit einer professionellen Raumplanung durch einen Innenarchitekten rundet das Angebot von VYNT Interior ab.

Podbielskistraße 7

30163 Hannover

Kontakt per E-Mail an yvonne@vynt-interior.de.