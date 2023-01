Neu in der Stadt: Pearl’s Sunshine Daydream Wine

Das Weinmobil Pearl’s Sunshine Daydream Wine bringt nicht nur Musik, Wein und guten Vibes, sondern auch eine mobile Bühne, einen Foodtruck – und jede Menge Liebe.

Wo immer die Inhaber*innen Petra und Olaf auftauchen, machen sie Menschen glücklich. Handgemachte Livemusik unter freiem Himmel, feine Bio-Weine und leckere Smoothies, in der Natur oder an guten Orten in der Stadt. Während auf dem Laster eine Band spielt, versorgt der Verkaufswagen das Publikum mit Getränken und kleinen Speisen.

Beide Fahrzeuge sind mit Liebe ausgestattet und gestaltet von der Event-Künstlerin Christine Dumbsky zu den Klängen von Grateful Dead.

Ausgeschenkt werden in erster Linie Weißweine und Secco aus Unterfranken und Rotweine aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Das Weinangebot stammt überwiegend aus biologischem Anbau und ist vegan.

Ebenfalls großen Wert legen die Beiden darauf, ihre Winzer persönlich zu kennen.

Ergänzt wird das Angebot durch frische Green Smoothies, Lassis und Shakes, Kaffee (auf Nachfrage), Tee, Softdrinks und ein hannoversches Bier aus der Maschsee Brauerei sowie derzeit passend zu den Temperaturen Bio-Glühwein.

Das Weinmobil ist autark und für bestimmte Zeit unabhängig von einer Stromanbindung zu betreiben, dank der Solaranlage auf dem Dach.

Buchbar ist diese einzigartige Verschmelzung aus Wein und Kunst für private Veranstaltungen, Festivals, Stadtfeste oder Events für Firmen.

Ganz nach dem Motto „Kunst ist Kommunikation – Kommunikation ist Kunst“ haben Petra und Olaf damit eine ganz besondere Weinbar eröffnet.

Weitere Informationen:

http://www.pearlssunshinedaydreamwine.de.