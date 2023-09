Ehrenamtliches Engagement

Große Schultüten, große Augen, große Aufregung – für angehende Erstklässler*innen ist der erste Schultag ein ganz besonderer Tag. Die Bio-Brotbox Hannover setzt sich dafür ein, dass diese Kids mit einem gesunden Frühstück in den Tag starten.

Kaum eine Grundschule in Hannover und Region bekommt in den ersten Schultagen nach den Sommerferien keine Lieferung gelber Boxen für ihre Erstklässler*innen.

Dahinter steckt die Bio-Brotbox Hannover.

Seit vielen Jahren versorgt das Projekt die Schulanfänger*innen mit der bekannten, gelben Dose, gefüllt mit Lebensmitteln aus ökologischer, regionaler Landwirtschaft. „Die Idee ist, dass Kinder mit einem gesunden, vollwertigen Frühstück in den Tag starten“, erklärt Dennis, der Teil des Vorstandes der Bio-Brotbox Hannover ist. „Wir bekommen immer wieder mit, dass Kinder kein gesundes, oder noch schlimmer, gar kein Frühstück mit in die Schule bekommen“, ergänzt Marvin, Mitglied der Bio-Brotbox Hannover.

Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem entgegenzuwirken. Das Ziel ist es, den Kindern und deren Eltern schon so früh wie möglich mit auf den Weg zugeben, wie wichtig ein gesundes Frühstück ist. „Das Frühstück ist die Grundlage für Denkprozesse. Es geht darum, dem Körper die Energie zu geben, die er braucht, um den Schulalltag zu schaffen“, erklärt Dennis. Im besten Falle begleitet die knallgelbe Brotbox die heranwachsenden Kinder in ihrer gesamten Schullaufbahn: „Der Inhalt von uns ist natürlich nur einmal drin, aber die Box bleibt. Wir haben schon von Abiturient*innen gehört, die die Box immer noch haben, die sie vor vielen Jahren mal bekommen haben“, erzählt Marvin.

Das Ende der Sommerferien bedeutet also nicht nur Schulanfang für die Schüler*innen, für angehende Erstklässler*innen den ersten Schultag und für Lehrer*innen wieder das Unterrichten – auch die Bio-Brotbox Hannover steht dann in den Startlöchern.

Der bevorstehende Schulbeginn der neuen Erstklässler*innen bedeutet für die Bio-Brotbox Hannover das ganz große Packen. Dieses Jahr werden rund 14.000 Brotboxen von ehrenamtlichen Helfer*innen gepackt, ehe sie zu den jungen Schulstarter*innen transportiert werden müssen. „Wir können immer wieder nur sagen, dass wir uns sehr freuen, dass da so viele Leute zusammenkommen und uns unterstützen. Ohne die wäre das ganze Projekt so nicht möglich“, betont Marvin.

Die nächste Packaktion findet am 19. August statt. Ein Brotaufstrich aus Belugalinsen, ein Müsli, ein Fruchtsaft, eine Möhre und ein Früchtetee – diese Bio-Leckereien landen dieses Jahr in der gelben Frühstücksbox. Noch mehr helfende Hände sind dabei übrigens immer gerne gesehen, über die Website der Bio-Brotbox Hannover kann man sich für die Packaktion anmelden. „Ich finde das immer sehr beeindruckend, wie viele Menschen da zusammenkommen, um regional die Zukunft der Kinder ein kleines bisschen besser zu machen – vielleicht sogar ein großes bisschen“, meint Marvin.

Doch nicht nur die ehrenamtlichen Helfenden sind bei diesem Projekt unverzichtbar. Ebenso wichtig sind auch die Sponsor*innen. „Die Bio-Brotbox Hannover lebt komplett von Spenden. Sowohl der Inhalt als auch die Box selbst kommen von Sponsor*innen“, erklärt Marvin. „Wir haben hier in der Region eine ganze Menge Unterstützung“, ergänzt Dennis. Die GVH, Rossmann, die Gemüsekiste, inwendo … die Liste der Sponsor*innen ist lang.

Und auch nach dem Schulbeginn, nach solchen großen Packaktionen, ist die Arbeit der Bio-Brotbox Hannover keineswegs vorbei. Auch während des Schuljahres versorgen sie die Kleinen und die Großen regelmäßig mit frischen, medialen Inhalten rund um das Thema Ernährung. In Kooperation mit „hannoverspeist“ entstehen so leckere, einfache und gesunde Rezepte, die die gelben Brotboxen mit einem Pausen-Snack füllen können. Außerdem haben sie gemeinsam mit der Uni Bamberg das Lernspiel „DiLeNa“ an den Start gebracht, bei dem der Umgang mit Lebensmitteln, der Natur, den Ressourcen und dem eigenen Körper auf spielerischer Weise erlernt werden kann. Dennis ist begeistert von dem Projekt und allen Menschen, die dahinterstehen: „Alle, die sich engagieren, bringen so viel Wissen und einzelne Elemente mit, dass daraus dann immer etwas ganz Tolles wird. Das ist einfach schön!“

Jule Merx

Bio-Brotbox Hannover