Neu in der Stadt: mundus Fine Art Bakery

Inhaberin und Gründerin der Auftragskonditorei mundus-Fine Art Bakery Eghlima Wehrmann wurde im Iran geboren und ist studierte Biologin M.Sc. Als sie 2015 die mundus-Fine Art Bakery gründete, machte sie ihr Hobby zur Berufung.

Unter dem Motto „Ohne Kuchen wäre die Welt nicht süß genug!“ produziert sie nur nach Bestellung und legt einen hohen Wert auf Nachhaltigkeit und eine hohe Qualität durch Handarbeit in ihrem Meisterbetrieb. Egal ob vegan, gluten- oder laktosefrei, Wehrmann widmet sich jedem individuellen Wunsch und backt einzigartige Hochzeits- oder Motivtorten, Macarons, Cake Pops, Cookies, Cupcakes und vieles mehr.

Dass sie nur auf Bestellung backt hat vor allem einen Grund: Sie versteht ihre Kuchen als eine Form von Kunst. Jedes Backwerk ist ein Unikat – gefertigt nach den Vorstellungen, Geschmack und Konzept des Kunden. Und das übrigens nicht nur für alle Hannoveraner, sondern für Kuchen-Fans deutschlandweit.

Das Wort „mundus“ kommt aus dem Lateinischen und hat dabei zwei Bedeutungen. Als Adjektiv heißt es so viel wie „fein“ und „mondän“, als Substantiv steht es für den Begriff der Welt. Und in Kombination steht mundus daher genau für dieses Konzept.

Mundus ist fein und mondän und will mit seinen einzigartigen Backkünsten die Welt erobern.

Mittlerweile steht hinter Eghlima Wehrmann ein ganzes Team aus 14 Mitarbeiterinnen. Jetzt eröffnete das erste To-go Café in der Südstadt, in dem nicht nur auf Bestellung Wehrmanns Backwaren verköstigt werden können, zusammen mit einer leckeren Tasse Kaffee. Für Besprechungen und Aufträge bleibt weiterhin das Headquarter in Döhren/Wülfel.

Marienstraße 24, 30171 Hannover

Tel. 0511 56867361

E-Mail info@mundus-hannover.de

Öffnungszeiten Do & Fr 10-18 Uhr und am Sa 10-15 Uhr

https://www.mundus-hannover.de