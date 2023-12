Neu in der Stadt: RIVA Gold

Ein Umzug und ein neues Geschäft: RIVA maison, der feine kleine Laden für alles rund um Wohnen und

Mode, findet sich jetzt am Lindener Marktplatz 6.

Hier gibt’s natürlich weiter nordische Lieblingsstücke!

Regale, Tische, Glasboxen, Kissen, Vasen und Kerzenhalter von Madam Stoltz und Bloomingville, Geschirr und vieles für die Küche von Broste & HK Living plus fairproduzierte Kerzen.

Dazu begeistert das dänische Modelabel Kaffe durch lässige und feminine Mode. Und die nachhaltigen Lampenschirme und Rucksäcke sowie Hip Bags, Basicshirts und Jeans von Herrlicher, Tücher und Börsen sind ebenfalls fester Bestandteil im Sortiment.

Als Geschenkidee jetzt im Dezember sind Räucherbündel und Tees von Kruut ebesonders beliebt.

Geschenke findet man jetzt auch ganz neu am Lindener Marktplatz 9.

Hier hat RIVA Gold seine Türen geöffnet und zu entdecken gibt es jede Menge, zum Beispiel wunderschönen Schmuck aus 925er Silber, vergoldet

und aus Edelstahl oder poetischen Schmuck von Muja Juma, dazu Cooles vom dänischen Label Nordahl sowie hangemachten Schmuck von Fineline Katahati u. v. m.

Auch bunter Arcyl- Schmuck und tolle Haarspangen,Poster und Postkarten von All the way to say und geprintete Taschen und Börsen sind im Angebot.



RIVA Gold in Hannover-Linden

Lindener Marktplatz 9, 30449 Hannover

0511 – 300 23 603,

mail@rivashop.de

www.rivashop.de

Mo-Fr 11-18.30 Uhr und Sa 10-15 Uhr.