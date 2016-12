Designachten im Expowal

Das dritte Adventswochenende, der 10. und 11. Dezember, steht in diesem Jahr ganz im Zeichen von Designachten. Der beliebte Weihnachtsmarkt der Designer und Kreativen findet nun schon zum 7. Mal statt und ist diesmal im Expowal auf dem Messegelände zu Gast.

Eine tolle Gelegenheit, um noch die letzten Weihnachtsgeschenke zu besorgen, denn Designachten bietet eine große Auswahl an hochwertigen und geschmackvollen Designerstücken. Alle Produkte aus den Bereichen Grafik, Mode, Schmuck und Design, Kindersachen und Accessoires wurden in kleiner Anzahl oder als Unikat gefertigt. Über 100 Aussteller, neben einer hohen Anzahl an regionalen auch zahlreiche nationale und internationale Designerinnen und Designer, präsentieren ihre handgearbeiteten Werke – darunter auch die Gewinnerinnen des Newcomer-Wettbewerbs „Erstlingswerk“, Mara und Sandra alias MINTrose, zwei Absolventinnen der HAWK Hildesheim, mit hochwertigem Schmuck.

Damit sich die kleinen Besucher nicht langweilen, wenn ihre Eltern von Stand zu Stand bummeln, gibt es ein Kinderprogramm: Toben, Malen Schminken … Und auch kulinarisch wird einiges geboten.

Samstag, 10. Dezember 2016, 12-20 Uhr

Sonntag, 11. Dezember 2016, 11-19 Uhr

Expowal, Chicago Lane 9, 30539 Hannover

Eintritt: Tagesticket 5 Euro, Wochenendticket 7 Euro, Kinder (bis 12 J.) freier Eintritt

Weitere Infos unter: designachten.com