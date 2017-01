Kunst in der Jugendberatung Hinterhaus



Die Jugendberatung Hinterhaus // office for young people in der Nordstadt möchte ihre Räumlichkeiten als Ausstellungsort zur Verfügung stellen und auf diese Weise als Plattform für junge (Hobby)-Künstler dienen. Janna Frommelt ist eine der Künstlerinnen, die ihre Bilder-Reihe „Junge Identitäten – Ein Abenteuer in Bildern“ hier ausstellen wird. Die Vernissage findet am 25. Januar um 16 Uhr im Hinterhaus am Schneiderberg 19a statt.Von Zeichnungen im Comic-Stil bis zu abstrakteren Darstellungen – ihre Arbeiten fertigte Frommelt für ihr Studium „Digitale Medien“ an der HAWK Hildesheim an, die nun das erste Mal öffentlich zu sehen sind. Vom 25. Januar bis zum 15. Februar hat die Beratungsstelle jeden Mittwoch von 16-18 Uhr ausschließlich für Interessierte geöffnet. Weitere Infos unter: jugendberatunghinterhaus.de.

Vernissage: 25. Januar 2017, 16 Uhr

Jugendberatung Hinterhaus, Schneiderberg 19a

Öffnungszeiten: 25. Januar – 15. Februar 2017, immer mittwochs von 16-18 Uhr