Es war einmal eine Welt, kugelrund und blau und grün, auf der lebten viele Menschen, die sich gerne selbst ein Bein stellten. Die Gier der weniger Gescheiten war groß, der Hunger nach mehr wuchs jeden Tag und selbst wenn das Geld noch so bitter schmeckte, wurde es doch weiter in den riesigen eigenen Rachen gestopft. Während es sich also die einen im immer fettigeren Speck bequem machten, hatten viele andere nichts mehr zu lachen. Was blau war, wurde grau, was grün war, wurde braun, wer schlau war, nahm reißaus.

Da kamen ein paar weise Leute auf die Idee, einen großen Denker aufzusuchen und ihn um einen noch weiseren Rat zu bitten. Happy Buddha sollte es richten.

Doch Happy Buddha saß längst und wohlweislich im Glashaus und hatte gut lachen, denn für ihn stand fest:

„Die edelste Art Erkenntnis zu gewinnen ist die durch Nachdenken und Überlegung. Die einfachste Art ist die durch Nachahmung und die bitterste Art ist die durch Erfahrung.“

Ach, Manno.