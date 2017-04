Ein freiwilliges Jahr für die Umwelt!

Gerade mit der Schule fertig und keinen blassen Schimmer, in welche berufliche Richtung es gehen soll? Warum nicht einmal ein Jahr lang in die Arbeit einer Jugendumweltorganisation schnuppern?

Janun e.V., das hannoversche JugendAktionsNetzwerk Umwelt und Naturschutz, bietet jungen Menschen bis 26 Jahren die Möglichkeit, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) zu absolvieren. Während der 12 Monate können sie sich an den unterschiedlichsten Projekten beteiligen. Dazu gehören Aktionen in der Natur mit Kindern sowie die Durchführung von internationalen Jugendbegegnungen oder die Beteiligung an Radiosendungen. Das FÖJ startet am 1. September diesen Jahres. Gezahlt wird ein monatliches Taschengeld in Höhe von 300 Euro.

Wer mehr über die Projekte von Janun e.V. und das FÖJ erfahren möchte, kann sich unter Tel. (0511) 590 91 90 oder www.janun-hannover.de informieren.