Ticketverlosung: Artwhy & The Planetoids im Kulturpalast***

Brit-Rock lautete einst ihre Mission, als sich die drei Berliner Jungs Pablo Schomburg, Leonard Wagenbreth und Nils Noack im Sommer 2010 zusammenfanden und die Band Artwhy gründeten. Das Trio setzte auf die klassische Besetzung Bass, Gitarre und Schlagzeug und brachte zwei Alben heraus. Mit ihrer neuen EP „Robotic Audience“, veröffentlicht am 17. März diesen Jahres, schlägt Artwhy eine neue Richtung ein und wechselt musikalisch zum Indietronic. Impulsive Beats, klangvolle Sphären, brachiale Bässe bereichern ab sofort ihren rockigen Indiesound. Ab dem 31. März sind Artwhy auf Tour durch die Clubs, vom Norden bis in den Süden dieses Landes, und sogar in Wien und Prag werden sie spielen.

The Planetoids ist eine junge Band aus Hannover und Düsseldorf, die sich dem Groove Pop verschrieben hat. Jonas Sercombe, Sänger und Gitarrist, Bassist Piet Charlet, Pianist Sven Templin und Drummer Kai Maas kombinieren Pop mit Funk, Indie und Disco und überzeugen durch einen tanzbaren, energiegeladenen Mix. Ihr selbst produziertes Debütalbum „Plutonium“ erschien im September 2016.

Am 3. April sind Artwhy & The Planetoids im Kulturpalast zu Gast.

3. April 2017

20 Uhr

Kulturpalast

Eintritt: 5 Euro



www.facebook.com/ArtwhyBand & www.facebook.com/theplanetoids

Wer dabei sein möchte, kann Karten gewinnen. Das STADTKIND verlost 2×2 Tickets. Einfach bis zum 31. März eine Mail unter dem Stichwort „Artwhy“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Viel Glück!