Seid spontan, macht mal Radio!

Wie wäre es denn mal, im Radio eine Plattform für die hannoversche Musikszene zu schaffen und eine Extra-Sendung nur mit Musik von unbekannteren Bands aus Hannover zu bestreiten? Oder die Kunstschaffenden aus der Stadt und Region in den Fokus zu stellen, Ausstellungen, Performances, Auktionen, Kunsthandwerkermärkte oder Führungen anzukündigen? Vielleicht wäre auch eine Radiosendung zum Thema Tierrechte ganz interessant? Wissenswertes gibt es zuhauf …

Als Bürgerradio für die Region Hannover spiegelt radio leinehertz 106.5 die Vielfalt der gesellschaftlichen Kräfte in der Stadt und Region wider und ist zudem ein wichtiges Instrument der Bürgerbeteiligung. Interessierte Menschen aus Hannover sowie Institutionen und Organisationen haben die Chance, ihre eigenen sozialen, kulturellen, wissenschaftlichen oder musikalischen Themen in eigener Verantwortung im Radio zu präsentieren. Leichter kann man eine große Öffentlichkeit kaum erreichen. Die Moderation einer Radiosendung ist außerdem ein hervorragender Einstieg in die journalistische Arbeit und Medienkompetenz.

Noch bis zum 30. April 2017 ist eine Bewerbung auf die Offenen Sendeplätze für das zweite Halbjahr 2017, also von Juli bis Dezember, möglich. Um einen ersten Einblick in die Radioarbeit zu bekommen, bietet radio leinehertz das dreitägige Seminar „Leinehertz kompakt“ am 19. Mai (16 bis 19 Uhr) sowie am 20. & 21. Mai (10 bis 16 Uhr) an. Für diejenigen, die noch nicht bei leinehertz mitgearbeitet bzw. Sendungen produziert haben, ist die Teilnahme verpflichtend.

Alle weiteren Infos zur Ausschreibung sind unter www.leinehertz.net zu finden.