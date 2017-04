StrandMathe – Mathe mal anders

Mathematik kann auch Spaß machen, finden Conrad Zimmermann und Christian Hotop. Ihr Projekt „StrandMathe“ bietet Schülern Übungshefte, Erklär- und Lösungsvideos und sogar Nachhilfe-Reisen und nimmt der Welt der Zahlen damit ihren Schrecken.

Mathematik-Nachhilfe der anderen Art – die Idee zu „StrandMathe“ entstand­, als Christian während seines Lehramtsstudiums für Mathe und Wirtschaft als Jugendreiseleiter in ganz Europa arbeitete. Dabei begegneten ihm viele Schüler auf Sprachreise und er fragte sich: Warum soll es so etwas nicht auch für Mathematik geben? Aus diesem Gedanken entwickelte sich dann das Konzept zu „StrandMathe“ und Deutschlands erster Mathe-Reise. Er berichtet: „Wir sind der Meinung, dass es sich in entspannter Atmosphäre am besten lernt. In den Ferien fahren wir deshalb mit Schülergruppen in den Süden und helfen ihnen, Wissenslücken in Mathe zu schließen und ihre Selbstkompetenz zu stärken. Vormittags steht Unterricht auf dem Programm – mit eigenen Lehrbüchern und viel Spaß und Abwechslung. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern den Frust und die Angst vor dem Fach Mathematik zu nehmen und sie neu dafür zu motivieren. Danach ist dann Freizeit angesagt. Die Jugendlichen können im Meer baden, Sport machen oder einfach am Pool abhängen – eben ein ganz normaler Urlaub mit Freunden.“ Dabei arbeitet „StrandMathe“ mit eigens erstellten Lehrmaterialien, sodass keine dicken, schwer verständlichen Mathebücher, sondern anschaulich und klar gestaltete Übungshefte auf die Mathelehrlinge warten – von der ersten Klasse bis zum Abitur. Jede Aufgabe ist außerdem mit einem QR-Code versehen, der auf hilfreiche Erklärvideos bei YouTube weiterleitet. Dort können Schüler die Lösungswege dann Schritt für Schritt nachvollziehen – mit Hilfe von quasi kostenlosen Nachhilfelehrern auf Abruf. Die matheaffinen Gründer arbeiten zudem an einer App, die ihre Übungshefte mit weiteren Aufgaben und Videos ergänzen soll, es soll weitere Klassenarbeitstrainer speziell zur Vorbereitung auf Prüfungssituationen geben, und für den Sommer 2018 sind die Mathe-Reisen mit einem neuen Veranstaltungs-Partner in Planung. Über die Betreuung durch hannoverimpuls im Vorfeld ihrer Gründung sagen Conrad und Christian: „hannoverimpuls stand uns jederzeit bei Fragen und Problemen zur Seite. Bei vielen spannenden Veranstaltungen haben wir eine Menge über das Gründen gelernt, das war eine echte Hilfe für uns. Außerdem haben wir gleichzeitig einige interessante Kontakte in der Szene knüpfen und uns mit anderen Gründern aus der Region austauschen können.“ Marcus Rohde, Gründungsberater bei hannoverimpuls, sagt über „StrandMathe“: „Conrad und Christian haben sich ganz genau Gedanken darüber gemacht, wie sie den Bedürfnissen von Mathelernern am besten gerecht werden können. Sie haben ein überzeugendes Konzept und sind mit Herzblut bei der Sache. Damit sind sie eine tolle Ergänzung für Hannover Start-up-Szene.“ Anderen Gründungsinteressierten geben die beiden mit auf den Weg: „Gründen ist immer eine Herausforderung. Da hilft es natürlich, wenn man Unterstützung von Partnern und Kollegen bekommt, die genauso viel Begeisterung und Motivation für das Projekt haben wie man selbst. Aber ob allein oder im Team, wichtig ist, dass man sich von Hürden und Rückschlägen nicht abschrecken lässt. Aus Fehlern lernt man, und am Ende gibt es immer einen Weg.“ Sogar, entspannt und mit Spaß Mathe zu lernen, wie es aussieht!

StrandMathe GbR

Conrad Zimmermann, Christian Hotop

www.strandmathe.de