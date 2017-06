Die Offene Gesellschaft Hannover bittet zu Tisch …

… und lädt zur Diskussionsrunde und zur Tafel der Demokratie

Im vergangenen Jahr gründete der Sozialpsychologe und Autor Harald Welzer die politische Bürgerbewegung „Offene Gesellschaft“. Als Gegenbewegung zu populistischen Gruppierungen möchte die Initiative mit verschiedenen Veranstaltungen für demokratische Grundwerte werben und zum Dialog auffordern.

Auch in Hannover haben sich engagierte Menschen als Initiativkreis „Offene Gesellschaft Hannover“ zusammengeschlossen und bereits im April zu ihrer ersten Diskussionsrunde zum Thema „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern … Auch mittels Fake News und alternativer Fakten?“ eingeladen. Die Diskussionsreihe setzt sich fort mit einer weiteren Veranstaltung am 6. Juni, 18 Uhr, im Landesmuseum. Diesmal wird es um den Artikel 2 des Grundgesetzes gehen: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit …“ und die provokante Frage, ob dieses Grundrecht nur so lange gilt, wie es jedem Einzelnen von uns passt. Unter dem Motto „Welches Land wollen wir sein?“ sind alle interessierten Mitbürger aufgerufen, mit zu diskutieren. Die Moderation übernimmt Jan Egge Sedelies von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Der Eintritt ist frei.

Am 17. Juni bittet die Offene Gesellschaft zu Tisch. Auf dem Opernplatz darf an der langen „Tafel der Demokratie“ Platz genommen werden, um zusammen zu essen, zu trinken und es sich gut gehen zu lassen, vor allem aber um ins Gespräch zu kommen und gemeinsam zu überlegen, was notwendig ist, damit wir weiterhin in einer freien, toleranten und offenen Gesellschaft leben können. Der hannoversche Initiativkreis hofft auf eine rege Teilnahme und wünscht sich, dass die Idee auch in anderen Stadtteilen umgesetzt wird. So könnten von 10 bis 17 Uhr viele „Tafeln der Demokratie“ in ganz Hannover ein Zeichen gegen rechtspopulistische, undemokratische Strömungen setzen.



Mehr Infos unter: www.die-offene-gesellschaft.de/17juni

Infofilm der Offenen Gesellschaft zum 17. Juni 2017