Verlosung: Zwei Spezialpakete zum Film „Born To Be Blue“***

Ab dem 8. Juni läuft offiziell das Drama „Born To Be Blue“ um Jazzlegende Chet Baker in den Kinos an. Anlässlich des Filmstarts verlosen wir zwei Spezialpakete mit jeweils 2 Freikarten für den aktuellen Film (Ort und Zeit der Vorstellung sind frei wählbar), Bill Moodys Kriminalroman „Auf der Suche nach Chet Baker“ und der Dokumentation „Let’s Get Lost“ (USA, 1988) von Bruce Weber, einem Porträt des berühmten Trompeters. Da freut sich des Jazzers Herz!

Zum aktuellen Kinofilm: Musiker, Erfolg und Drogen – es ist doch immer wieder der gleiche Schlamassel. Auch Chet Baker – der „James Dean of Jazz“, der „Prince of Cool“ –, in „Born To Be Blue“ (CDN/GB, 2016) überzeugend gespielt von Ethan Hawke, ist in das Kettenkarussell Musiker-Drogenkarriere geraten. Der legendäre Jazz-Trompeter erlebt in den 50er-Jahren einen sensationellen Aufstieg, um 10 Jahre später dank Heroin-Sucht vor dem Abgrund zu stehen. Immerhin will Hollywood einen Film über sein bewegtes Leben drehen. Am Set lernt er die Schauspielerin Jane (Carmen Ejogo) kennen, die die Rolle seiner früheren Frau Elaine spielt. Die beiden kommen sich näher, mit Jane scheint wieder alles möglich zu sein. Sogar ein musikalisches Comeback erhofft sich Baker, doch seine Junkie-Vergangenheit lässt ihn so schnell nicht los. Bei einer nächtlichen Schlägerei verliert er einen Teil seiner Zähne – eine Katastrophe für einen Trompeter. Allein durch Janes Motivation und Bakers starken Willen kämpft sich die einstige Jazz-Ikone zurück in das große Musikbusiness – und erschafft so einige der unvergesslichsten Musikaufnahmen seiner Karriere. Großes Kino vom kanadischen Regisseur Robert Budreau.

Am 5. Juni 2017 Vorpremiere im Kino am Raschplatz. Ab dem 8. Juni 2017 offiziell in den Kinos.

