Ticketverlosung: Chili- und Barbecue-Festival im Fössebad***

Am 10. und 11. Juni wird es im Fössebad wieder scharf: Mit der einzigartigen Mischung aus Food-Event, Sommerfest, Grillparty und Chili-Spezialitätenmarkt lockt das Chili- und Barbecue-Festival die Fans der scharfen Schoten an. In der BBQ Corner lassen sich die routinierten Grillexperten über die Schulter schauen und stellen ihr fachliches Know-how zur Verfügung. Das interessierte Publikum wird hier garantiert mit neuen Erkenntnissen versorgt. Die hartgesottenen Chili-Fans dürfen sich bei der Pfefferhaus Chili Challenge messen: Über insgesamt fünf Runden werden vor allem frische Chilischoten in aufsteigender Schärfe verspeist. Aua. Und auch weitere Wettbewerbe locken, wie zum Beispiel der German Chili Award, eine Auszeichnung für besonders hervorragende Chili Produkte aus der Profi-Küche oder der Homemade-Hot-Sauce-Wettbewerb, bei dem eine Jury aus Fachleuten die eigene, hausgemachte Chili-Sauce unter die chili-gerechte Lupe nimmt.

Neben heißen und scharfen Leckerbissen, feurigem Grillgut und exotischen Gaumenfreuden gibt es wie gewohnt die dazu passende Livemusik. In diesem Jahr sorgen Makia mit ihrer explosiven Fusion von Reggae, Funk, Soul, Rock, Cumbia und Hip-Hop für tanzbare Rhythmen, genauso wie die Ska-Rebellen von Pantano Soundsystem, Transit FM mit ihrem Mix aus Funk, Rock und Hip Hop, die israelische Songwriterin Noam Bar, Mareeya mit Soul und R’n’B sowie African Tam Tam, die seit über 25 Jahren in Hannover den westafrikanischen Reggae-Rock feiern.

Das ist übrigens DIE Gelegenheit, mal wieder einen Fuß auf das Gelände des ehemaligen Fösse-Freibades zu setzen …

Samstag 10. Juni & Sonntag 11. Juni 2017

täglich ab 11 Uhr

Fössebad Hannover



Weitere Infos unter: www.chili-bbq-festival.de

Wer bei diesem scharfen Event dabei sein möchte, kann mit etwas Glück Karten gewinnen. Das STADTKIND verlost 3×2 Tickets, gültig für beide Tage. Einfach bis zum 8. Juni eine Mail unter dem Stichwort „Chili- und Barbecue-Festival“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de senden.