Verlosung: Helene Hegemanns Roman „Axolotl Roadkill“***

Am 29. Juni 2017 läuft offiziell der Film „Axolotl Overkill“ (D, 2017) in den Kinos an. Wer Lust auf dieses wilde Drama von Helene Hegemann hat, wird sich vielleicht auch für die literarische Vorlage interessieren, Hegemanns Roman „Axolotl Roadkill“, den das STADTKIND gleich dreimal verlost.

Erstaunlich, die damals 18-jährige Helene Hegemann schrieb vor sieben Jahren nicht nur den erfolgreichen und doch umstrittenen Roman „Axolotl Roadkill“, sondern verfasste nun auch noch das Drehbuch zum Film und übernahm selbst die Regie. Beim amerikanischen Sundance Film Festival wurde das Drama – jetzt mit dem Titel „Axolotl Overkill“ versehen – sogar ausgezeichnet: Manu Dacosse erhielt den Cinematographie-Preis für seine Kameraführung.

Nach dem Tod ihrer Mutter lebt die 16-jährige Mifti mit ihren Halbgeschwistern in einer Berliner WG. Ihr verschrobener Vater interessiert sich mehr für Kunst als für Menschen, also warum nicht ein extremes Leben leben? Wen schert es? Mifti schwänzt die Schule und lässt sich von niemandem Vorschriften machen. Mit ihrer deutlich älteren Affäre, der Fotografin Alice (Arly Jover), taucht sie in die Technoszene ein und experimentiert mit jeder Menge Drogen herum. „Ich erfreue mich an der von mir perfekt dargestellten Attitüde des arroganten, misshandelten Arschkindes, das mit seiner versnobten Kaputtheit kokettiert und die Kaputtheit seines Umfeldes gleich mit entlarvt.“ Mifty analysiert ihre Lage treffend, ohne Interesse, irgendetwas daran zu ändern. Die neue Art, erwachsen zu werden.

Zu sehen ist der Film ab dem 29. Juni 2017 im Kino am Raschplatz. Wer eins der drei Bücher „Axolotl Roadkill“ gewinnen möchte, sollte bis zum 22. Juni eine Mail unter dem Stichwort „Axolotl“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Viel Glück!

Foto: © 2017 Constantin Film Verleih GmbH / JC Dhien