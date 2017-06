Wechsel im Stadtbezirksrat Nord

Biergroßhändler und PARTEI-Mitglied „Onkel Olli“ vertritt zukünftig die Interessen seiner Wählerinnen und Wähler

Julian Klippert hat alle Hände voll zu tun mit seinen zahlreichen politischen Posten. Er ist nicht nur Ratsherr, Fraktionsvorsitzender der Fraktion Die FRAKTION im Rat der Stadt Hannover und stellvertretender Gruppenvorsitzender in der Regionsversammlung, nein, auch als Beisitzer im STBR Linden-Limmer und Einzelvertreter der PARTEI im STBR Nord muss er ackern. Bei aller Liebe zur politischen Verantwortung, aber irgendwann ist es auch mal gut. Deshalb legte der Multifunktionär am gestrigen Tag, am 13. Juni 2017, sein Mandat im STBR Nord nieder. Seine Nachfolge wird die Nordstädter Kiosk-Ikone und Biergroßhändler „Onkel Olli“ alias Marc Oliver Schrank antreten.

Julian Klippert begründet den freiwilligen Wechsel folgendermaßen: „Ich fand es durchaus interessant und anregend in den letzten Monaten im STBR Nord über Schultoiletten, Parkplätze und Gehwege zu diskutieren. Allerdings tue ich das auch schon im Rat und in der Region, wo ja die Erwachsenen die richtigen und finalen Entscheidungen treffen. Im Zentrum der Macht fühle ich mich einfach mehr zuhause als in einem der hannoverschen Stadtbezirksräte, bei denen ja gerne mal sofort die Kommunalaufsicht eingeschaltet wird, wenn unserem OB Schostok die Entscheidungen dieser missfallen. Ich möchte zukünftig den freien Montagabend lieber dafür nutzen, Wählerinnen und Wähler für die PARTEI zu gewinnen, um im Januar in den Landtag einzuziehen.“ Und auch der nachrückende Stadtbezirksratsherr Marc Oliver Schrank, seines Zeichens Veteran der PARTEI Hannover, hat rhetorisch einiges zu bieten: „Als Kioskbesitzer kenne ich die Nöte und Lieblingsgetränke der Menschen in unserem Bezirk genau. Ich bin es gewohnt, Menschen zuzuhören – mögen die Äußerungen noch so sinnfrei oder verstörend sein. Ich freue mich sehr, diese lang antrainierten Eigenschaften nun auch bei meinen Kollegen im STBR anwenden zu können und bin mir sicher, dass niemand außer mir Julian Klippert angemessener ersetzen könnte. Das macht dann übrigens 5,90 Euro, danke und tschüss tschüss!“

Toi, toi, toi!