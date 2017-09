Pavillon Prison Break – Gaming-App führt durch die Geschichte

In 14 Levels durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Pavillons. Das digitale Game „Pavillon Prison Break“, entwickelt vom Kulturzentrum Pavillon, durchwandert die Geschichte des heutigen soziokulturellen Zentrums und bietet so die Möglichkeit, den Ort zwischen Andreas-Hermes-Platz, Raschplatz und Weißekreuzplatz näher kennenzulernen – und damit auch einen eher unbekannteren Teil der hannoverschen Stadthistorie. So stand an der Stelle des Pavillons von 1863 bis 1963 das Gerichtsgefängnis Hannover. Hier wurde der Serienmörder Fritz Haarmann hingerichtet. Zur Zeit des Nationalsozialismus waren dort wichtige politische Gefangene wie Otto Brenner oder Ernst Thälmann inhaftiert. Seit 1977 gehört dieser Platz der Soziokultur.

Die Gaming-App für Smartphone und Tablet ist ein an einen Ort gebundenes digitales Spiel und kann in und um den Pavillon herum gespielt werden. Ziel ist der Ausbruch aus dem analog und digital simulierten Gerichtsgefängnis. Dabei durchlaufen die Spielenden verschiedene Orte und Zeiten und erleben eine spannende Zeitreise von 1863 bis ins Jahr 2168. Erstmals online gegangen ist das Spiel am 13. August auf dem Spamfilter Festival für Netzkultur.

