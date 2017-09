Ticketverlosung: Album-Releasekonzert der Donkey Pilots im BCH***

Die Donkey Pilots haben in den letzten Jahren einen beachtlichen Weg zurückgelegt. „Wer sind wir, dass wir auf abgefahrene Züge aufspringen? Wir sind Piloten und keine Tramps!“, lautet die Devise der Band aus Hannover/Hameln, die mit ihrem dreckigen Retro-Rock, irgendwo zwischen Rock, Blues, Alternative, Americana, Indie und Folk, Musikgrößen wie New Model Army und Philip Boa überzeugen konnten. Schließlich wurden sie bereits zu Beginn ihrer Karriere 2011/2012 von der deutschen Indie-Legende als Opener zur Tour eingeladen und glänzten Ende 2016 im Vorprogramm der britischen Kult-Band.

Mit ihrem Debütalbum tourte das Quartett unter eigener Flagge 2013/14 mit rund 50 Shows drei Monate lang erfolgreich durch Clubs und Bars in ganz Deutschland. Am 22. September erscheint ihr neues Rock/Blues/Alternative-Baby. Noch geladener, gereifter und emotionaler: von live eingespielten Songs über Vintage-Recording auf Tonband bis hin zur Hammond-Orgel, die von niemand geringerem als Orgel- und Keyboardlegende Don Airey (Deep Purple, Black Sabbath, Gary Moore u.v.a.) eingespielt wurde. Produziert wurde das Album von Tobias „b.deutung“ Unterberg, der schon mit den Inchtabokatables, Subway to Sally, New Model Army oder Peter Gabriel zusammenarbeitete. Nun heißt es also, erneut losziehen, um die aktuelle Scheibe vorzustellen und gebührend zu feiern.

Am 2. Oktober steht ihr Album Releasekonzert, inklusive Special Guests (+++ UPDATE: Support: Oliver Eves & Band aus Berlin, www.soundcloud.com/oliver-eves & www.olivereves.com +++), im Béi Chéz Heinz (BCH) an. Ein Muss für Fans des schmutzigen Blues-Rocks. Wer Leidenschaft und Rock’n’Roll braucht, sollte das Konzert nicht verpassen.

Album Releasekonzert + Special Guests

Montag, 2. Oktober 2017

Béi Chéz Heinz

Einlass: 19.30 Uhr / Beginn: 20.30 Uhr

VVK: 7 Euro (zzgl. Gebühr) / AK: 11 Euro

Mehr Infos unter: www.donkeypilots.com & www.beichezheinz.de

Das STADTKIND verlost 3×2 Tickets für das Releasekonzert der Donkey Pilots. Einfach bis zum 29. September eine Mail unter dem Stichwort „Donkey Pilots“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Hoffen und rocken!