„Welches Land wollen wir sein?“

Initiativkreis „Offene Gesellschaft“ lädt zum Mitdiskutieren ein

Zum Abschluss der vierteiligen Debattenreihe lädt der hannoversche Initiativkreis „Offene Gesellschaft“ am 19. September um 19 Uhr in den Pavillon ein, um erneut zu einer Diskussion über den Wert der Demokratie und die Form des Zusammenlebens anzuregen. Das Thema der Veranstaltung lautet diesmal: „Die Würde des Menschen ist unantastbar – Oder etwa doch?“

Was bedeutet Würde heute? Welchen Beitrag leistet der Einzelne zur Würde des anderen? Wie gelingt Engagement? Was können „Prominente“ oder in der Gesellschaft herausgehobene Persönlichkeiten tun, um Menschen zu Engagement zu bringen? All diese Fragen sollen gemeinsam diskutiert werden. Als Experten stehen diesmal Renan Demirkan, TV- und Theater-Schauspielerin und Schriftstellerin, Ralf Meister, Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche, und Dr. Udo Niedergerke, Gründer der Ricarda-und-Udo-Niedergerke-Stiftung, Rede und Antwort. Die Moderation übernimmt Jan-Egge Sedelies.

Im Foyer des Pavillons wird der Verein Politik zum Anfassen e.V. sich mit einer Aktion an der Veranstaltung beteiligen und lädt zum Mitmachen ein.

Dienstag, 19. September 2017

Einlass ab 18 Uhr, Beginn 19 Uhr

Kulturzentrum Pavillon, Lister Meile 4, 30161 Hannover

Eintritt frei. Teilnehmerzahl begrenzt.

Mehr Infos unter: www.die-offene-gesellschaft.de