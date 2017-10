Ohne Pioniere wäre Hannover ein verdammt langweiliger Ort. Ohne Bahlsen würde es keine leckeren Butterkekse und keinen Krümelmonsterskandal geben. Ohne Continental gäbe es keine Autoreifen mit Profil. Und ohne Hans-Joachim Flebbe wäre es um die Kinokultur in dieser Stadt vermutlich arm bestellt.

Einer der Pioniere hat uns nun verlassen: Ingo Wende ist in der vergangenen Nacht im Alter von 67 Jahren gestorben. Wende war ein Pionier auf dem Gebiet, Comic-Kultur in Hannover zu verbreiten und hatte damit mehr als 25 Jahre lang Erfolg. Sein erster Comic-Laden am Raschplatz entwickelte sich zum Szene-Treff für Fans. 2007 zog er dann wegen des Raschplatz-Umbaus mit seinem „Comics“-Geschäft ans Steintor in die ehemaligen Räumlichkeiten einer „Nordsee“-Filiale um.

Die STADTKIND-Redaktion verabschiedet sich von Ingo. Danke, dass du Hannover bunter gemacht hast! Wir sind sehr traurig, dass du nicht mehr bei uns bist.

Auch die ehemaligen Mitarbeiter und Freunde verabschieden sich in einem Brief von Ingo Wende:

Nachruf auf Ingo Wende

Liebster Ingo,

Flohmarkt, Bund, Ziegelei, Comicladen – das waren die Stationen in deinem Leben, die dich geprägt haben und die du geprägt hast. Aber sie beschreiben noch lange nicht, wer du warst, und insbesondere: Was du uns bedeutest!

Mit deiner ehrlichen, unvergleichbar herzlichen, kreativen, lustigen, fantasievollen, entspannten, freundschaftlichen, hoffnungslos optimistischen, manchmal auch verrückten Art hast du uns nicht nur den besten und familiärsten Arbeitsplatz der Welt geschaffen, sondern warst uns stets ein liebenswerter Gastgeber, der uns ein ganz besonderes Stück „Zuhause“ geschaffen hat!

Mit dir geht nicht nur ein Stück Hannover verloren, sondern das wichtigste Bindemitglied unserer „Familie“. Wir haben dich lieb! Du fehlst uns unendlich, und wir werden dich niemals vergessen!

In Liebe,

Anna, Akina, Ariane, Marcel, Tobi, Linus, Ladin, Frauke, Kitty, Nicole, Ralf, Tibby, Rohana, Saskia, Sydney und der Rest deiner Crew im Stillen