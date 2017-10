Meta veröffentlicht neues Musikvideo

Ihr erinnert euch vielleicht? Die Indie-Band Meta hatte in ihrer Crowdfunding-Aktion dazu aufgerufen, den anstehenden Dreh ihres neuen Videos zu ihrem Song „You, My Dear“ finanziell zu unterstützen. Das STADTKIND berichtete: www.stadtkind-hannover.de/?s=meta&x=0&y=0. Der Plan ist offenbar aufgegangen, denn am 11. Oktober um 12 Uhr mittags feierte das Video Premiere auf dem Berliner Indie-Blog „E1nen hab ich noch“.

„Der mantrenhafte Song erzählt von der manischen Sehnsucht nach einer Person, die unerreichbar ist, von besessenem Verlangen, Verlustangst und seelischen Abgründen, handelt aber auch vom Wiederfinden der inneren Kraft, dieser Energie, dem einen Schatz, der tief in uns allen verborgen liegt.“ So beschreibt die fünfköpfige Band selbst ihren melancholisch-poppigen Song. Und das Video ist ihnen absolut gelungen.

Na, dann hört doch mal rein:

Mehr zu Meta unter: www.listentometa.com