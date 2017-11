Neu in der Stadt im Dezember

maranolo

Skandinavisches Design nun auch in Linden

Seit Ende 2013 erfreut maranolo – skandinavisch Wohnen & Leben in Hannovers Südstadt nun schon diejenigen, die das nordische Design zu schätzen wissen. Wie schön, dass inzwischen ein zweiter maranolo-Laden in Linden eröffnet hat, der ebenfalls ein ausgesuchtes Sortiment an Wohnaccessoires und schönen Dingen im skandinavischen Stil anbietet – denn von den dezenten und doch farbenfrohen Schmuckstücken kann man doch nie genug bekommen. Neben Möbeln, Geschirr und Dekoration gibt es viele kleine Designlabel aus Deutschland mit geschmackvollem Schmuck, Sonnenbrillen, Uhren, Tüchern, Postkarten, Postern und vielem mehr. Eine feine Auswahl skandinavischer Produkte für Groß und Klein – zum Verschenken oder Selbstbehalten. Wer einmal keine Zeit zum Stöbern im Laden haben sollte, schaut einfach online im Shop herein unter www.maranolo.de. Leinaustr. 1, 30451 Hannover (Di-Fr 10-18 Uhr & Sa 11-14 Uhr) oder Bertha-von-Suttner-Platz 1, 30173 Hannover (Di-Fr 9-13 und 15-18 Uhr & Sa 10-13 Uhr).

Fair-Knotted Design

Mit handgemachter Knotenkunst unterstützen

Sabrina Inés Heinrich ist Diplom-Pädagogin der Interkulturellen Pädagogik und hat viele Jahre in Zentralamerika verbracht. Nicaragua ist seit 2002 zu ihrer zweiten Heimat geworden, denn dort wurde nicht nur ihr Sohn geboren, sondern zwischen 2009 und 2015 leitete sie außerdem den gemeinnützigen Verein Proyecto Mosaico e.V. Neben ihrem sozialen Engagement gibt es eine weitere Leidenschaft, die sie seit einigen Jahren nicht mehr loslässt: die Makramee-Knotenkunst – wie in den 70ern auch heute wieder absolut angesagt. Dass Sabrina nun das Soziale mit ihrem Faible fürs Knoten verbindet, erscheint nur plausibel und ist zudem eine großartige Idee, um Passion und Beruf miteinander zu verknüpfen. Fair-Knotted Design heißt ihr neuer Makramee-Shop, der seit August dieses Jahres online ist. Von detailreichem Schmuck wie Arm- und Fußbändern, fein gearbeitetem Boho-Schmuck, Ketten oder Ohrhängern über schicke Makramee-Hänger für Topfpflanzen bis hin zu aufwendigen Wandteppichen bietet die Selfmade-Designerin alles, was das Knotenkunstherz begehrt. Im eigenen „Wintergarten-Atelier“ veranstaltet Sabrina Workshops für diejenigen, die sich selbst einmal im Knüpfen von Knoten versuchen möchten. 10% aller Einnahmen, sowohl der Verkäufe als auch der Workshop-Einnahmen, gehen als Spende an die sozialen Organisationen in Mittelamerika, mit denen die Hannoveranerin als Vorstand von Proyecto Mosaico e.V. nach wie vor in Kontakt steht. Im Fair-Knotted-Blog wird über den genauen Einsatz der Spenden vor Ort berichtet. Ein bemerkenswertes Projekt! Kontakt: fairknotted@gmail.com. Mehr Infos unter: www.fair-knotted.com, www.instagram.com/fair_knotted & www.facebook.com/fairknotted.

Día.

Raum für Automedialität

Sich selbst zu inszenieren, sich selbst zu gestalten – es ist gar nicht so einfach, sich zu erfinden und der eigenen Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Und doch tun wir genau das Tag für Tag, bewusst oder unbewusst. Automedialität wird diese Vorgehensweise genannt. Aha, wieder was gelernt. Noch mehr lernen über die kreative Selbstgestaltung lässt sich im neu eröffneten Kreativbüro und Schulungszentrum „Día. Raum für Automedialität“ in Linden. Lisa Verena Pape, Gründerin von Zeitschreiber, freie Redakteurin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, Jacqueline Moschkau, Gründerin von jacjournal und Universitätsdozentin, sowie Constanze Hopff, Gründerin des Designstudios P•NG, haben sich zusammengetan, um einen Ort zu schaffen, an dem Selbstinszenierung ihren Platz findet. Mit Workshops, Seminaren, Vorträgen und Ausstellungen darf sich hier die eigene Identität frei entwickeln. Menschen mit Ideen sind herzlich eingeladen, diesen Raum mitzugestalten. Am 1. Dezember öffnet der Kulturkiosk seine Türen und ermöglicht einen Blick auf exklusive Grafiken, Fotografien und andere Drucksachen verschiedener Kreativer aus Hannover. Zwei Tage später, am 3. Dezember, heißt es „Notieren to go mit jac“ – beobachten und schreiben im vorweihnachtlichen Hannover, während am 17. Dezember inspirierendes Schreiben mit Zeitschreiberin Lisa geübt werden kann. Alle Termine und weitere Infos sind nachzulesen unter www.facebook.com/diahannover. Kontakt: dia.bildung@gmail.com. Kötnerholzweg 13, 30451 Hannover. Foto: Sebastian Jeschke



Antik & Art

Neuer Showroom in Wettbergen

Elvira und Wilhelm Peter von Antik & Art, Hannovers bekanntem Antiquitäten-Fachhandel, haben nach 30 Jahren ihre Geschäftsräume in der Königsstraße verlassen, um einem neuen, zeitgemäßen Konzept zu folgen. Zum einen konzentrieren sich die beiden Antiquitäten-Spezialisten von nun an auf den Online-Handel und erweiterten ihren Web-Shop, zum anderen dürfen sich Antiquitäten-Fans über neue Ausstellungsräume in Wettbergen freuen. Aus der Erdgeschosswohnung eines „Kaffeemühlenhauses“ aus den 30er-Jahren ist ein Showroom für erlesene Einzelstücke aus den Epochen Louis-Seize und Empire sowie für Objekte des Art Déco entstanden. Somit lassen sich die begehrten Stücke auch weiterhin vor Ort persönlich begutachten. Geplant sind außerdem spezielle Events, um in Ruhe bei einem Glas Wein und Knabbereien das Sortiment von Antik & Art entdecken zu können. So zum Beispiel am 29. November erstmalig mit „Christmas Sale“ (und in der Folge immer mittwochs und freitags von 16 bis 20 Uhr). Individuelle Beratungen sind unter Tel. (0511) 348 04 00 oder info@antik-art.com vereinbar. Deveser Str. 10, 30457 Hannover. Web-Shop und weitere Infos unter: www.antik-art.com.