Verlosung von drei City-Gutschein-Büchern 2018 „der kleine reibach“***

Da ist er wieder, „der kleine reibach“, und versüßt uns das kommende Jahr mit 910 Gutscheinen von 480 verschiedenen Anbietern aus Gastronomie, Kultur, Sport, Freizeit, Nightlife, Wellness und aus dem Einzelhandel. Hunderte „2 für 1“-Gutscheine und 50%-Sparangebote für Hannover und das gesamte Umland machen Sparfüchse glücklich und bringen sicher auf die eine oder andere neue Idee in Sachen Freizeitaktivitäten.

Ob zu zweit oder in geselliger Runde, „der kleine reibach“ lädt dazu ein, das heimatliche Sofa zu verlassen, um sportlich oder kulturell aktiv zu werden, lecker essen oder vielleicht sogar tanzen zu gehen, entspannt zu shoppen oder bei einem der vielen Wellness-Angebote einmal die Seele baumeln zu lassen. Spitze, dass man beim Freizeitvergnügen auch noch jede Menge Geld spart!

596 Seiten umfasst das City-Gutschein-Buch in diesem Jahr und erscheint mittlerweile zum 17. Mal. Die attraktiven Angebote finden sich nicht nur im Herzen von Hannover, sondern in allen Stadtteilen: von Anderten bis Linden, von Herrenhausen bis in die Südstadt und noch weiter. Außerdem in den umliegenden Städten, wie Langenhagen, Isernhagen, Lehrte, Sehnde und Hemmingen, sowie in den Ausflugsregionen Steinhuder Meer, Deister, Hamburg und neu dabei, Hameln.

Die Webseite www.der-kleine-reibach.de oder die kostenlose App ermöglichen einen Einblick in das komplette City-Gutschein-Buch. Ab dem 11. November 2017 ist der kleine reibach 2018 erhältlich und kostet 49,90 Euro. Die Auflage ist limitiert, deshalb lieber schnell zugreifen. Oder …

… ein City-Gutschein-Büchern „der kleine reibach“ gewinnen! Das Stadtkind verlost auch in diesem Jahr wieder drei „der kleine reibach“. Einfach eine Mail mit Namen und Adresse unter dem Stichwort „reibach“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken – und Glück haben.