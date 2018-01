Hamburger Stage School auf Talentsuche in Hannover

***Verlosung: Intensiv-Workshop für Tanz, Gesang und Schauspiel***

Deutschlands größte staatlich anerkannte Bühnenfachschule für Tanz, Gesang und Schauspiel, die Stage School Hamburg, sucht in Hannover nach neuen Talenten.

Seit knapp 30 Jahren bildet ein siebzigköpfiges Dozententeam junge Künstler in einer intensiven dreijährigen Ausbildung in allen Bereichen des Showbusiness aus und bietet zudem bundesweit stattfindende Workshops an. Auch Künstler wie Anna Loos, Ralf Bauer oder Lucy von den No Angels wurden von dem Hamburger Profiausbilder unterrichtet.

Vom 2. bis 4. Februar 2018 veranstaltet die Stage School in Hannover einen Intensiv-Workshop für Tanz, Gesang und Schauspiel. Gelernt und geprobt wird in der Move Style Dance Academy (Große Düwelstr. 28, 30171 Hannover). Unter der künstlerischen Leitung von Bühnenprofi Anja Launhardt werden sowohl Stimm- und Ausdruckstechniken, Kenntnisse über moderne Choreographien als auch Grundlagen des Schauspiels, wie Improvisation oder Atemtechniken, vermittelt. Der erste Tag beginnt mit einer Audition, in der sich die Dozenten ein genaues Bild von den vorhandenen Kenntnissen der einzelnen Talente machen. Der dreitägige Workshop beinhaltet zusätzlich Liedinterpretation und ein auf die Teilnehmenden individuell abgestimmtes Programm. Zum Abschluss wird das Erlernte vor Eltern und Freunden präsentiert.

Bei entsprechender Qualifikation kann der Kurs die Aufnahmeprüfung für die dreijährige Profiausbildung zum Bühnendarsteller in Tanz, Gesang und Schauspiel ersetzen. Wer weiß, vielleicht ist dieser Workshop das Sprungbrett zur erhofften Showkarriere?

Die Kurs-Kosten betragen 285 Euro. Die Teilnehmenden sollten zwischen 16 und 26 Jahren alt sein.

Anmeldungen und weitere Infos unter: www.stage-school.de.

Fotos: Damon Jah

Und jetzt kommt’s!

Das Stadtkind verlost einen Platz im hannoverschen Workshop für 16-26-Jährige.

Schreibe bis zum 19.01. eine Mail an gewinn@stageschool.de mit dem Betreff „Stage School + Stadtkind“ und begründe kurz, warum du den Workshop gewinnen solltest und was du an Erfahrung mitbringst. Bewerbungen bitte mit Foto, Alter, Adresse und Tel.-Nummer. Ein Video wäre toll, ist aber kein Muss. Die Gewinner erhalten vorab umfangreiches Vorbereitungsmaterial in Form von Noten und CD.