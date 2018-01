Das JugendAktionsNetzwerk Umwelt und Naturschutz, kurz JANUN e.V., bietet im Frühjahr und Sommer 2018 ein Filmprojekt für junge Menschen von 16 bis 27 Jahren an. Gemeinsam mit einem Filmemacher erhalten die Teilnehmer Einblick in alle Schritte der Filmproduktion, von der Konzeption eines Skripts, der Organisation beim Dreh bis zum Schnitt. Zwei Tage lang dauert die umfassende Schulung, anschließend werden in Teams kurze Filmclips selbstständig umgesetzt. Zum Abschluss des von der Landeshauptstadt geförderten Projekts steht eine Fahrt in die Filmstudios nach Babelsberg.



Genaue Termine und nähere Infos gibt es direkt bei JANUN e.V. unter der Telefonnummer (0511) 59 09 19 – 13 oder www.janun-hannover.de.