Ticketverlosung: Kettcar und Gäste im Capitol***

Hui, die Hamburger Indie-Strategen besuchen unsere Stadt und sind am 8. Februar live im Capitol zu erleben. Beliebter denn je sind die fünf sympathischen Jungs, deshalb ist das Konzert bereits ausverkauft! Aber nicht traurig sein, denn das STADTKIND hat noch 3×2 Tickets zu verlosen …

Mit ihrem aktuellen Album „Ich vs. wir“ landete die Band 2017 unmittelbar auf den vorderen Plätzen in den Charts – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz. Bereits im August des vergangenen Jahres sorgte Kettcar mit der ersten Single-Auskopplung für Furore: „Sommer 89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)“ demonstriert anschaulich die famosen Skills des Quintetts – gutes Storytelling und packende Songs, die mitreißen. Mit „Sommer 89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)“ haben die Indiepop-Rocker außerdem ein klares Statement zur Flüchtlingsthematik zu Protokoll gegeben. Die Hamburger sind Moralisten ohne Keule, und das steht ihnen gut!

8. Februar 2017

Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr

Capitol

Das STADTKIND verlost 3×2 Tickets für das Konzert von Kettcar. Einfach bis zum 5. Februar 2018 eine Mail unter dem Stichwort „Kettcar“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Viel Glück!