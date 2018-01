Kunstprojekt begleitet Ausstellungseröffnung von Rineke Dijkstra

Die Stiftung Niedersachsen ehrt morgen, am 26. Januar, um 19 Uhr im Sprengel Museum eine der herausragendsten Fotografinnen der Gegenwart, Rineke Dijkstra. Für ihre Arbeiten, die sich mit den grundsätzlichen Fragen der menschlichen Existenz beschäftigen, erhält die in Amsterdam lebende Künstlerin den SPECTRUM – Internationaler Preis für Fotografie. Gleichzeitig wird am morgigen Abend ihre Ausstellung (27. Januar bis 6. Mai 2018) eröffnet, die auf ein Zusammenspiel einiger ihrer fotografischen Werke mit Gemälden und Skulpturen der Moderne aus der museumseigenen Sammlung setzt.

Begleitend zur Vernissage und Preisverleihung laden die Jungen Freunde des Sprengel Museums zu einer thematisch passenden Kunstaktion ein. Unter dem Titel „What Is Art?“ gilt es eine weiße Fotowand malerisch, schriftlich oder typographisch in ein Kunstwerk zu verwandeln – den eigenen Ideen und Gedanken sind dabei keine Grenzen gesetzt. Mit typischen Sprengel-Motiven oder Hannover-Essentials können sich alle Interessierten davor fotografieren lassen.

Diverse hannoversche Blogger haben sich bereits angekündigt, um an diesem Happening teilzuhaben.

Freitag, 26. Januar 2018

19 – 21 Uhr

Sprengel Museum Hannover

Eintritt frei

What Is Art?: www.facebook.com/events/382122235591773

Mehr Infos unter: www.junge-sprengelfreunde.de & facebook.com/JungeSprengelfreunde

Foto: © Sprengel Museum Hannover