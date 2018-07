Tief einatmen

So, so, die russische Nationalmannschaft schnüffelt also Ammoniak und der Rest der Welt regt sich drüber auf. Na, die Idee ist grundsätzlich gar nicht so schlecht.

In der modernen Psychologie gilt Ammoniak als Skill, als „Hilfsmittel, Fähig- oder Fertigkeit, die kurzfristig hilft, aber langfristig nicht schadet.“ Gerade Ammoniakampullen sollen Borderlinern in Hochstressphasen vom Ausrasten abhalten. Denn hat man einmal dieses liebliche Aroma in der Nase, kann man einen Moment lang an nichts anderes denken. Wenn dem so ist, kann man das Russendoping auch irgendwie als Chance für alle anderen sehen….