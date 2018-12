Neu in der Stadt im Dezember

Burgerbox Südstadt

Burger, Pommes und Currywurst ganz ohne Chi-Chi – so lautet das Motto der neuen „Burgerbox“ am Stephansplatz. Betreiber sind Cathrin und Marc Petzold. Die beiden betreiben auch die Bäckerei „Laibspeise“, welche in Döhren eine Institution für sich ist. In dem Imbiss bekommen Burgerfans bisher vier klassische Varianten des beliebten Fast Foods – ohne Schnick-Schnack, dafür mit Qualität. Alle Zutaten kommen direkt aus der Region: Die Burgerdinkelbuns werden in der hauseigenen Bäckerei in Döhren produziert; das Fleisch kommt aus Nienburg von der Fleischerei Brendel. Selbst das Bier ist lokal. Alle Burger gibt es selbstverständlich auch mit vegetarischem Patty. Dazu knusprige Pommes und/oder eine gute Currywurst. Ein Besuch lohnt sich. Stephansplatz 5 A, 30171 Hannover. Öffnungszeiten: Di-So 12-21 Uhr, freitags ab 9 Uhr, montags geschlossen. Foto: Frank Rohne



Balloon Fantasy Partyboutique

Luft- und Herzballon, LED- und Riesenballon oder auch der neuste lieferbare Folienballon in Form eines goldenen Hashtags: Bei Ballon Fantasy sind sie alle zu haben. Man kann sie selbst zusammenstellen, sei es für die Hochzeit, den Kindergeburtstag oder das Firmenevent. Und man kann sie auch selbst befüllen – ein Video-Tutorial dazu gibt‘s auf der Webseite. Wem die DIY-Version nicht behagt, kann sich die Ballons im Store befüllen lassen oder auch die Dekoration der eigenen Party ganz in die Hände von Inhaberin Roxanne O‘Brien legen, die den Service vor Ort aufzubauen und zu dekorieren anbietet. Neben Ballons gibt es in dem hellen und aufgeräumten Laden außerdem Dekorationen und Partyzubehör von Lampions und Lichterketten bis zu Konfettikanonen und Krokodilpiñata. Damit holt Balloon Fanatsy die neusten Trends im Bereich Dekorationen und Feierei direkt in die Südstadt. Für die Planung des eigenen Events bietet O‘Brien Beratungsgespräche an und kündigt im Dream-Z-Magazin an, dass sich in jedem Fall immer eine Lösung finde – egal für welches Budget. Bei Balloon Fantasy wird nicht zuletzt auch der Umweltaspekt beachtet; so gibt es im Sortiment 100% biologisch abbaubare Naturlatex-Luftballons mit Hanfbändern sowie Strohhalme aus Papier statt aus Plastik. Hildesheimer Straße 74, 30169 Hannover, Tel. (0511) 26040 532, www.balloon-fantasy.de. Öffnungszeiten: Mo-Do 10-13 und 14-18 Uhr, Fr 10-13 und 14-19 Uhr, Sa 9-13 Uhr. Foto: Balloon Fantasy



Kleine Leckerei

Das Herzstück von Inhaber Stefan Koppelts Sortiment sind die „Original Nürnberger Lebkuchen“. Die werden in einem Nürnberger Familienunternehmen noch handgemacht und eignen sich, in edel gestalteten Dosen und Truhen verpackt, hervorragend als Weihnachtsgeschenk. Außerdem gibt es in dem Geschäft viele weitere Leckereien und Spezialitäten aus Deutschland, Italien, Belgien, England und Skandinavien. Auch Lakritz-Fans können es sich schmecken lassen: Die „Kleine Leckerei“ hat gleich 20 Sorten vorrätig. Übrigens: Man kann die Leckereien auch im Geschäft probieren. Fiedelerstraße 20, 30519 Hannover, Tel. (0511) 21944018, kleine_leckerei@web.de. Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-13.30 Uhr und 14.30-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr. Foto: Kleine Leckerei



Opulenta

Tolle Mode für Frauen mit Kurven: Auch im neu eröffneten Laden in Groß-Buchholz bietet Opulenta bezahlbare, hochwertige und außergewöhnliche Kleidung in den Größen 40-60, die fast ausschließlich in Europa, vorwiegend in Deutschland, Frankreich und Italien, gefertigt wird. Die Modelle, hauptsächlich aus hochwertigen Naturfasern wie Leinen, Seide, Wolle oder Baumwolle, schmeicheln Frauen jeder Altersklasse. In passender Kleidung fühlt jede Frau sich automatisch wohl und selbstbewusst und strahlt das auch aus. Auch schlanke Frauen, die lässigen „Schlabberlook“ mögen, tragen gern Marken wie Labass, Zedd Plus oder Moonshine mit ihren stilvollen Kollektionen. Bei Opulenta werden nicht, wie häufig bei „Mode für Mollige“, Modelle der Größen 34 oder 36 einfach nur größer geschneidert, es sind vielmehr besondere Schnitte und tolle, tragbare Mode: Wohlfühlkleidung, die Mut macht, auch in großen Größen mal etwas Witziges oder Ungewöhnliches zu tragen. Guerickestraße 3-5, 30655 Hannover, www.opulenta-hannover.de. Öffnungszeiten: Do+Fr 12-18 Uhr, Sa 12-17 Uhr. Foto: Opulenta



Kinderwagen, Kinderzimmereinrichtung, Accessoires: Das kann man bei „Kind der Stadt“ finden. Der Laden befindet sich in der List, direkt gegenüber vom „goldenen Keks“ und ist nur wenige Schritte von der Lister Meile entfernt. Andrea und Sven sind selbst Eltern zweier Kinder und empfehlen in ihrem Laden nur Produkte, von denen sie und ihre Kinder überzeugt sind. Das sind hochwertige Kinderbettchen bis zur Jugendzimmereinrichtung, zudem eine große Auswahl an Kinderwagen, die von Bugaboo, Britax, Cybex über Joolz und Mountain Buggy bis Seed reicht, und das sind zauberhafte Geschenke zur Geburt wie etwa Krabbeldecken oder Stillkissen und andere Babyartikel. Bei der Vielzahl an Produkten, die junge Eltern bei der Geburt ihres Babys plötzlich brauchen, möchten die Inhaber diese nicht alleine lassen und ihnen gern mit einer ausführlichen Beratung zur Seite stehen. Podbielskistraße 10, 30163 Hannover, Tel. (0511) 390 62 502, www.kind-der-stadt.de. Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr 10-18.30 Uhr, Do 10-20 Uhr, Sa 10-16 Uhr. Foto: Annie Carparelli



El Rincon Cubano Hannover

Eine Reise nach Kuba – viele Leute geben dafür viel Geld aus. Doch wir Hannoveraner müssen das nicht. Wir haben das echte Kuba-Feeling direkt bei uns in Linden. Denn dort steht das neue „El Rincon Cubano Hannover“, ein kubanisches Café mit Livemusik! Zu deutsch bedeutet der Name etwa „Die kubanische Ecke“ und genau das ist es auch: An der Ecke Limmerstraße/Ungerstraße wurde es im September 2018 auf einmal karibisch – denn da wurde die neue Bar eröffnet. Seitdem sorgt sie für ein Feeling, das manche von uns so nur aus dem Urlaub oder aus dem Fernsehen kennen. Von außen wie von innen könnte man meinen, man wäre auf einmal in einer der Straßen Havannas gelandet, denn die gesamte Atmosphäre ist von kubanischem Lifestyle umgeben: An den Wänden hängen Fotos kubanischer Musiker, die Tapete wirkt etwas abgenutzt (wie es sich für eine original kubanische Bar eben gehört), es riecht nach Ropa Vieja und anderen Spezialitäten, wie zum Beispiel nach echtem kubanischen Rum. Von 19-1 Uhr kann man die kubanischen Spezialitäten und Getränke genießen und nebenbei zu kubanischer Livemusik tanzen. Wer gern selber Musik macht, kann auch sein eigenes Instrument mitbringen und die Band unterstützen. Ein Klavier und ein Kontrabass stehen bereits parat. Außerdem gibt es genügend Platz für private Veranstaltungen. Denn wer träumt nicht von einer Geburtstagsfeier in einer kubanischen Bar, ohne dafür weit reisen zu müssen? Die Bar ist klein aber fein und die Dekorationen sind nicht übertrieben und bunt – wie man es jetzt vielleicht von Kuba erwarten würde – sondern eher simpel und familiär. Jeder ist herzlich willkommen. Es wird gelacht, gegessen und getanzt – eben Kuba durch und durch. Limmerstraße 80, 30415 Hannover, Kontakt unter Tel. 0172/1664365 und mehr unter www.elrinconcubanohan.info sowie facebook.com/RinconHannover. Foto: El Rincon Cubano Hannover