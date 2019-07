Ahlemer Marktschwärmerei

Wer es trotz guter Vorsätze zu selten auf den Wochenmarkt schafft, keine Lust auf das Gedrängel dort hat oder sich ungern nach dem aktuellen Angebot richtet, weil er seine Einkäufe gerne im Voraus plant, der hat jetzt eine ganz neue Möglichkeit, an hochwertige Lebensmittel von regionalen Erzeugern zu kommen: Marktschwärmer bringt als Kombination aus Online-Shop und Bauernmarkt Verbraucher und Erzeuger zusammen.

Als Mitglied der Ahlemer Schwärmerei kann man bequem online (auch in der mobilen Android-App) aus einer Palette von rund 300 regionalen Produkten wählen, die von Gemüse und Obst über Backwaren, Milchprodukte, Fleisch und Eiern bis zu Honig, Feinkost und Blumen reicht. Knapp 20 Erzeuger sind momentan dabei, die im Mittel 35 Kilometer vom hiesigen Regionalmarkt entfernt sind, d.h. als Marktschwärmer bekommt man die frischesten Lebensmittel überhaupt und kann dabei die Landwirtschaft in der Region unterstützen. Die Bestellfrist endet immer Dienstagnacht, somit haben die Erzeuger einen Tag Zeit, die Lebensmittel vom Feld zu holen bzw. zuzubereiten, am Donnerstag kann man sie dann abholen.

Vor Ort lernt man die Menschen kennen, die hinter den Produkten stehen und trifft andere Menschen, die auch wissen wollen, wo ihre Lebensmittel herkommen. Mit der Bestellnummer sammelt man seinen Einkauf bei den unterschiedlichen Bauern und bei Friedlinde Volker ein, der Gründerin der Ahlemer Schwärmerei. Wer es eilig hat, kann bei ihr den Packservice buchen und bekommt seine Bestellungen bis 30 Minuten nach Ende der Verteilung für 1 Euro (1,50 Euro mit Papiertragetasche) zur schnellen Abholung zusammengestellt. Noch ein Vorteil: Verpflichten muss man sich zu nichts, man bestellt nur, wenn man dazu Lust hat, und auch nur das, worauf man gerade Lust hat – in jedem Fall aber saisonale Lebensmittel, die wirklich aus der Region stammen. Jeder, der bei den Marktschwärmereien Fleisch einkauft, hilft zudem, die Haltungsmöglichkeiten hinsichtlich der Tierwohlaspekte zu erhalten bzw. Stück für Stück weiter zu verbessern. Eier gibt es hier z. B. vom Isernhagener Eierhof von Hühnern, die 24 Stunden Auslauf haben. Heute ist Probiermarkt und ich muss sagen: Den Unterschied zum Supermarktei kann man schmecken, außerdem kosten zehn Eier nur 3 Euro und damit sogar weniger als in den meisten Läden.

Gastgeberin Friedlinde (die selber aus der Landwirtschaft kommt und auf ihren Feldern in Seelze Zucchini und Blumen zum Selberpflücken anbaut) möchte die kleinbäuerliche Landwirtschaft in der Region erhalten und Familienbetriebe unterstützen, die es immer schwerer haben, zu überleben. Als die Anfrage von den Marktschwärmern kam, hat sie sofort zugesagt und ist selbst die Höfe abgefahren. Der Radius wurde dabei immer größer, denn viele Kleinbauern können sich den zusätzlichen Zeitaufwand, um die Erzeugnisse nach Ahlem zu bringen – oder gar jemanden für den Verkauf zu bezahlen – nicht leisten. Aber die Vorteile für die zunächst zusammengewürfelte Erzeugerschar sprechen sich herum, es werden langsam mehr: Man lernt sich kennen, nicht weit voneinander entfernte Höfe können sich mit dem Verkauf abwechseln, die Absprache untereinander erweitert das Angebot, was wiederum zu mehr zufriedenen Kunden und so zu steigenden Verkaufszahlen führt. Die Atmosphäre ist familiär; es werden Anekdoten erzählt, man tauscht Rezepte aus, selbst über die Bewässerung von Kartoffeln kann man etwas lernen oder über den natürlichen Feldzyklus. Zwischen einer Kräuterlimo und einem Probierhappen Schafswürstchen erfahre ich von Angeboten wie Wasserbüffelreiten und Kindergeburtstagen auf dem Bauernhof, Neuheiten wie dem sagenhaften Apfel-Tonkabohnen-Gelee und Hofmilch-Kakao und plaudere mit anderen Marktschwärmern über die fertige Überraschungs-Bio-Gemüsekiste (3 bis 15 kg für 25 Euro = 1,67 bis 8,33 €/kg, 5 bis 20 kg für 35 Euro = 1,75 bis 7 €/kg). Noch am selben Abend melde ich mich online an und bin bald restlos überzeugt: Transparenter, frischer, nachhaltiger und dabei praktischer geht’s nicht. Eine großartige Sache!

Text: Anke Wittkopp



Marktschwärmer werden! Einfach ein paar leckere Pro­dukte in den Warenkorb legen, online bezahlen und am folgenden Donnerstag von 16.30 bis 18.30 Uhr mit der Bestellnummer und einem Korb vorbeikommen. Es gibt keinen Mitgliedsbeitrag, keinen Mindestbestellwert und genügend Parkplätze – ausprobieren!

Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Ahlem

Heisterbergallee 12, 30453 Hannover

www.marktschwaermer.de

kommunikation@marktschwaermer.de