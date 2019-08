Musikschule an der Podbi

Das Musik & Klang Atelier ist eine Musikschule der besonderen Art: Hier können Kinder und Erwachsene nicht nur den Umgang mit Klavier, Violine, Akkordeon oder der eigenen Stimme beim professionellen Instrumental- und Gesangsunterricht (neu) erlernen oder üben, sondern auch, sich selbst klanglich auszudrücken. Schüler jeden Alters finden im ruhigen Fachwerkbau auf dem Innenhof einen Raum, um Musik zu machen. Entspannung sowie das Wohlbefinden beim Musizieren mit individueller Anpassung an die Bedürfnisse stehen an erster Stelle. Und das bei entspannter Musikstundeneinteilung ohne Vertragsbindung: 10er-Karten lassen eine flexible Planung je nach Wunsch und Möglichkeit zu, auch Hausbesuche und eine begleitete Musikzeit in der Firma sind möglich.

Seit 2014 besteht das musikalische Atelier, in dem Victor Bolgov seine Musikschule mit therapeutischen Ansätzen kombiniert; seitdem bekommen hier Kinder, Jugendliche und Erwachsene einen qualifizierten Instrumentalunterricht, der im wahrsten Sinne keine Wünsche offen lässt. Der gerade 35 Jahre alt gewordene Musikschulgründer hat an der HMTMH Musik (im Hauptfach Akkordeon) studiert und war Musiklehrer an der Modern Music School in Hildesheim und Stade, bevor er sich zusätzlich als Musik- und Klangtherapeut am Institut für Entspannung und Kommunikation in Berlin qualifizierte. Seitdem geht er an die Musikpädagogik mit therapeutischer Entspannung heran, um der Musik und dem Klang neue Bedeutung zu geben. So hat er zunächst Musik- und Trommelgruppen für Kinder in Kitas angeboten, als nach und nach die Idee einer „Praxis“ als Musikschule Gestalt annahm.

Im Musik & Klang Atelier ist oberstes Gebot, die neuen Schüler richtig einzuschätzen, sich auf Wünsche einzulassen und die eigene Unterrichtsweise so anzupassen, dass sie sowohl entspannt als auch produktiv ist. Auch unbewusste Bedürfnisse und die Vorerfahrungen richtig zu deuten, ist Victor Bolgov und seinen Kolleginnen ein Anliegen. Mit viel Empathie wird die individuelle Lernweise ermittelt. Sowohl nach Noten zu lernen als auch frei nach Gehör und Gefühl ist machbar, man kann in Ruhe beides ausprobieren und sich entscheiden – sogar für die Unterrichtssprache (Deutsch oder Englisch). In einem kostenlosen Probesetting (30 Minuten) kann man ein beliebiges Instrument testen und sich unverbindlich in allen Fragen zum Ablauf, Organisation, Musikwahl etc. beraten lassen. Dank der Möglichkeit, zwischen festen und flexiblen Terminen zu wählen (es gibt 10er-Karten für 30, 45 oder 60 Minuten Einzelunterricht), ist man zudem nicht an eine feste Zeit gebunden und kann in Stress- oder Urlaubsphasen seltener oder öfter ins Atelier kommen. Auch Kinder (bzw. deren Eltern) zahlen nur für erfolgten Unterricht, und selbst wenn manchmal nur „am Klavier gesprochen“ wird, ist das vollkommen okay, denn es kann durchaus ein Ziel sein, Erlebnisse oder auch die Strapazen anstrengender Arbeits- oder Schultage hier im Atelier mit Hilfe von Musik zu verarbeiten. Die eigene Stimmung via Pop- oder klassischem Gesang, Klavier, Violine oder Akkordeon in Klang umzusetzen und sich musikalisch ausdrücken zu lernen, dabei helfen die MusiklehrerInnen gerne, die allesamt in Philharmonien und (Opern-) Orchestern aktiv, also keine Theoretiker, sondern mit Leidenschaft und Erfahrung bei der Sache sind.

Im gemütlichen Wartebereich können die Begleitpersonen Platz nehmen und „lauschen“, können Eltern mit weiteren Kindern bei einem guten Kinderbuch auf die kleinen Schüler warten, aber – wenn vom Musiklehrling gewünscht – auch im großen Musikraum dabeibleiben. Oder man besieht sich die Atelierwände genauer, an denen wechselnde Kunstwerke hängen, die sehr zur kreativen Grundstimmung beitragen (aktuell ist die Galerie Plathner. 27 zu Gast). Wer die Musikschule, Victor Bolgov und seine Kolleginnen kennenlernen möchte, hat am Sprechtag am 31. August dazu Gelegenheit, wenn es neben Kaffee und Kuchen auch Zeit und Raum für nette Gespräche und erste Eindrücke gibt.

Text: Anke Wittkopp

Sprechtag

Tag der offenen Tür

im Musik & Klang Atelier am 31.08. von 10 – 15 Uhr

Podbielskistraße 138a

Tel. (0511) 10 56 119

www.meinklang-hannover.info