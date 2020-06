Hinter der Niki-de-Saint-Phalle-Grotte gleich rechts abgebogen, findet sich unter dem Namen „KönigsBude“ in herrschaftlicher Umgebung die Fast-Food-Außen-gastronomie der Schlossküche Herrenhausen. Momentan nicht gänzlich volksnah, weil nicht von der Straße aus zu erreichen, sondern nur den BesucherInnen des Großen Gartens vorbehalten, offeriert der Abholtresen der Königskantinen-Bude „good food as fast as possible“. Als Gast kommt einem die aktuell aufgrund der Abstandsregelungen reduzierte Tischanzahl zugute; die Wartezeit ist schnell und angenehm im Halbschatten der jungen Bäumchen abgesessen.

Wir probieren den Classic Beefburger mit gegrilltem Rind, Salat, Tomate, Gurken-Pickles und Cheddar (für 8,50 Euro) und sind angetan von der schönen Zusammenstellung. Das Fleisch verschmilzt im Mund aufs gaumenfreudigste mit dem außergewöhnlichen Vollkornbun, und auch der Smoked Ketchup passt bestens zum Rest vom KönigsBuden-Klassiker. Ergänzend kommen Chips aus frischen Kartoffeln dazu, die wahlweise mit einer Chili- oder Limettenmayo, mehr vom leckeren Smoked Ketchup oder Joghurt-Minze-Dip (für 3,50 Euro) interessanter werden. Der Salmon Burger (für 8,50 Euro) aber schmeckt erst richtig königlich: Ein saftiges und zauberhaft zartes Frischlachs-Patty vom Grill thront neben Salat, Fenchel und Mango im Brioche Bun, dessen Konsistenz ebenfalls ausgesprochen positiv auffällt. Die Kombination aus tropischem Touch durch Mangofrucht sowie Limetten- und Chilimayo mit knackigem Fenchel macht den Fischburger zum Sommersnack der Königsklasse. Unseren Durst stillen wir mit BioZisch Limonaden, eventuellen Bierbrand könnte man mit Herrenhäuser Pils, Beverly Pils oder Trainingslager von der Mashsee Brauerei löschen, und Weintrinkern stehen Riesling, Rotwein und Rosé sowie Weinschorle mit Basilikum oder Orangenlimo mit Rosé fertig gemischt in der Flasche zur Wahl. Beim nächsten Besuch des Großen Gartens werden wir bestimmt einmal die Fisch-Koriander-Köfte im Fladen mit Gurken-Kimchi, Salat und Joghurt, das Curry-Falafel oder die „Yummy Kalbsbratwurst“ vom Grill probieren.

Auch die Sweets wie Rhabarber-Streusel-Kuchen vom Blech, Chocolate-Fudge-Cake oder Lemon Tarte (2,90-3,70 Euro) lachen uns verlockend an, sie stammen offenbar aus der hauseigenen Patisserie und lassen sich zum Schümli Kaffee nach einer großen Runde durch den Königsgarten hier – etwas abseits der Spaziergänger – sicher gut genießen. Die Torten- und Kuchenkreationen der Schlossküchen-Konditorei kann man auch für zu Hause bestellen, sowohl Abholung als auch Lieferung sind nach Absprache möglich. Wer eine Feier oder ein Festival plant, der kann sogar gleich die Königskantine in Form eines Foodtrucks mieten (Ansprechpartner ist Sascha Grauwinkel unter Tel. 0511/27949416), spontanere Graftflaneure können den Sommer über süße Leckereien, Kaffee, Tee und kalte Getränke an der Princess Bar (vor dem Eingang zur Schlossrestaurant an der Alten Herrenhäuser Straße) erwerben. Und wer eine Fahrradtour oder einen Freilufttag im Georgengarten plant, dem gefällt bestimmt die Idee mit den zwei verschiedenen Picknick-Einwegboxen (für 16 bis 18 Euro pro Person, zwei Tage im Voraus bestellen, Abholung in der Schlossküche Herrenhausen, die Bio-Verpackung können umweltgerecht entsorgt werden). So oder so, ein Abstecher in Richtung KönigsGastronomie lohnt sich kulinarisch in jedem Fall! Anke Wittkopp

Im Großen Garten

Alte Herrenhäuser Str. 3 30419 Hannover

Tel. 0511 – 27 94 940 www.schlosskueche-herrenhausen.de

Öffnungszeiten Di – So 12-20 Uhr