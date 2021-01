Musimiet Musikinstrumente

Bei diesem Laden ist der zusammengesetzte Name Programm: Hier kann man Musikinstrumente nämlich nicht nur schlicht kaufen, sondern auch mieten. So wird der Einstieg in ein neues Hobby oder die Reaktivierung schlummernder Talente noch einfacher gemacht, denn es kann nach Lust und Laune ausprobiert werden, für welches musikalische Equipment das Herz schlägt. Inhaber Hajo Lehmann hilft aber auch, wenn das eigene Instrument repariert werden muss, und bietet sinnvolles Zubehör sowie kurzfristigen Ersatz, wenn etwa ein Profi-Instrument mal während eines Auftritts schwächelt.

Hajo Lehmann, der selbst mehrere Instrumente beherrscht, ist gerne bereit, jedes Instrument in der hauseigenen Werkstatt zu optimieren und unterstützt ebenso motiviert bei der Suche nach kompetenten LehrerInnen. 1989 fiel dem Schlagzeuger und Klarinettisten auf, dass es viele Leute gibt, die gerne einmal unterschiedliche Musikinstrumente ausprobieren würden, aber weniger Menschen, die sich die Anschaffung von Geige, Saxophon und Gitarre etwa zusätzlich zum Klavier oder Schlagzeug leisten können. Lehmann begann aus dieser Erkenntnis heraus, Musikinstrumente zu verleihen – und hilft heute noch besonders gern bei der Entscheidung, welches Instrument am besten zu einem passt. Darüber hinaus liefert er praktische Tipps zu Spielweisen sowie Pflege und kann, da er mit Musikschulen und LehrerInnen von Musikklassen zusammenarbeitet, gut gewartete, hochqualitative Instrumente ausleihen, mit denen der (Neu-)Einstieg einfach Spaß macht.

An Blasinstrumenten stehen Klarinetten, Querflöten, Fagotte, Trompeten, Flügel- und Waldhörner neben Posaunen ebenso wie ausgefallenere Instrumente, beispielsweise das trompetenähnliche Kornett, das Euphonium oder das Mellophon zur Wahl, das vor allem in US-amerikanischen Marching Bands eine große Tradition hat. Ein perfektes Tenorsaxophon ist laut Musimiet-Experte Lehmann das „Experience”, Nachfolgemodell des legendären „Ergo Sound”, das seit über 12 Jahren mit großem Erfolg in der Vermietung eingesetzt wurde. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt schlägt sich im Mietset für monatlich 35 Euro nieder, in dem ein König & Meyer Saxophonstativ und auf Wunsch ein Korg-Stimmgerät sowie ein Notenpult enthalten sind. Das Kinder-Waldhorn von Roy Benson mit verstellbaren Fingerhaken und Handstütze (Flipper) sowie leichtem Formetui mit Rucksackgarnitur und einem Gewicht von nur 1,9 kg gibt es zum Beispiel für eine Monatsmiete ab 24 Euro.

Für die Neu- oder Wiedergitarristen hat Musimiet Klassikgitarren, Akustikgitarren und E-Gitarren-Sets parat, zum Beispiel die V-ST21 von Vineyard mit dem 15 Watt Amp von Nux. Bei der E-Gitarren-Frage hat sich Hajo für eine klassische Strat-Variante mit ausgesuchtem Erlen-Korpus entschieden. Sie wird vom Werk mit einem 9er-Saitensatz bestückt, sodass auch Einsteiger mit wenig Kraftaufwand arbeiten können. Die Kombination wird mit einem Gitarrengurt, einem Korg-Stimmgerät, einem Gigbag sowie dem genialen MW Gitarrenstativ vermietet (ab 22 Euro monatlich).

Streichinstrumente wie Violine und Kontrabass stehen zur Probe bereit, ebenso wie ein Cello der Traditionsfirma Stentor im Komplett-Set mit Koffer, Bogen, Cellostativ zum Abstellen des Instrumentes sowie Kolophonium. Das Drum-Set für den soundbewussten Einsteiger ist 6- teilig mit Ständern für Ride und Crash-Becken, gutem Sonor Beckensatz und Beckentasche, vorgestimmten Fellen und optimierter Snare sowie einem sehr stabilen Drum-Hocker.

Digitalpianos gibt es inklusive authentischer vintage E-Pianosounds und 30 weiterer ausgesuchter Klänge aus vielen Bereichen, verkleidet im stilvollen, eleganten und schlanken Design in Schwarz oder Weiß (Monatsmiete ab 30 Euro). Auch Schüler- und Einsteigerakkordeons aus der Bravo-Serie von Hohner werden bereitgehalten, wobei die robusten und musikalisch vielseitigen Instrumente Leistungsmerkmale bieten, die bisher nur in wesentlich teureren Instrumenten zu finden waren. So ist hier schon die T-Tastatur im Einsatz, die ein hervorragendes Spielgefühl bietet und dabei äußerst servicefreundlich konzipiert ist (Monatsmiete ab 26 Euro).

Wer loslegen möchte, ruft einfach an und lässt sich ein Instrument reservieren, abholen kann man es im Ladengeschäft in Vahrenwald. Das gespielte Wunschinstrument mietet man monatsweise (auch einzelne Monate sind machbar), Neuinstrumente haben eine Mindestmietzeit von 6 bis 12 Monaten. Natürlich kann man bei Gefallen das zunächst gemietete Instrument im Anschluss übernehmen und behalten, wofür es mehrere Varianten der Anrechnung von Monatsmieten auf den Kaufpreis und auch die Möglichkeit des Mietkaufs gibt.● Anke Wittkopp

Dörnbergstraße 6

30161 Hannover

Tel. (0511) 31 22 96

www.musimiet.de

Öffnungszeiten:

Mo, Di, Do, Fr

8:30 – 13 Uhr und 15 – 18 Uhr