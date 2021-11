Funtasiemobil – Kinderevents im Bauwagen mit Spaßfaktor

Wenn das Funtasiemobil von Sandy Jäger vor der Tür steht, dann ist Spaß garantiert: Aus einem Bauwagen hat sie eine bunte, mobile Werkstatt zum Basteln, Tüfteln und Experimentieren geschaffen, die zu jedem Ort, zu Events oder individuell nach Hause kommt. Das großartige Erlebnis, mit den eigenen Händen etwas zu erschaffen, begeistert nicht nur Kinder, sondern inzwischen auch Senior*innen. Das Konzept von Sandy Jäger hat auch die Jury beim diesjährigen Startup-Impuls Wettbewerb überzeugt. Das Funtasiemobil der erfahrenen Veranstaltungskauffrau hat den zweiten Preis in der Rubrik „Solo-Start“ gewonnen.

Sandy Jäger führt aus, was das Besondere an ihrer Idee ist: „Bei Events oder Privatveranstaltungen, die tagsüber stattfinden, wollen Kinder Spannendes erleben. Und genau da setzt das Funtasiemobil an. Wie bei einem Kindergeburtstag wird jede Veranstaltung individuell geplant, von der Idee bis zur Durchführung. Ganz wichtig ist mir, dass Kinder Spaß im Umgang mit Werkzeug bekommen. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass viele Kinder noch nie einen Hammer in der Hand hatten. Das wollen wir ändern. Und wer weiß – vielleicht fördern wir so bereits die Begeisterung fürs Handwerk?! Inzwischen sind wir nicht nur bei Veranstaltungen und Kindergeburtstagen mit dem Bauwagen unterwegs. Wir bieten jetzt auch Bau-Sets für Senior*innen in Heimen an und organisieren Handwerkworkshops für Menschen, die einfache Tipps für den eigenen Haushalt brauchen.“

Die Idee entstand, als Sandy noch Abteilungsleiterin in einer Eventagentur und viel unterwegs war, wenig Schlaf bekam und viel Arbeit hatte. Als ihr zweites Kind kam, wollte sie dann Beruf und Familie besser vereinbaren können und hat das Konzept Funtasiemobil in die Tat umgesetzt, erinnert sie sich: „Das wollte ich eigentlich erst sehr viel später machen. Jetzt arbeite ich zusammen mit meinem Lebenspartner an meinen Ideen und Umsetzungen, und unsere Kinder sind die besten Berater. Vor allem bei den Bau-Sets, die ja schließlich den Kindern Spaß machen sollen.“

Corona hat die Entwicklung dabei nur auf der einen Seite beeinträchtigt, wie sie erzählt: „Ich habe 2020 mit dem Funtasiemobil angefangen und konnte durch Corona nur sehr wenige Veranstaltungen umsetzen. Ich habe aber die Zeit genutzt, um viele neue Ideen zu entwickeln. So ist die Funtasietüte mit kleinen Bastel- und Werkaktionen entstanden, die inzwischen auch in Senioreneinrichtungen eingesetzt wird. Die Produkte gibt es in unserem Onlineshop, so dass ich nicht mehr nur auf die Region beschränkt bin. Die ersten Pakete wurden bereits ins Ausland geliefert. Außerdem habe ich während des Lockdowns in meinem Ort viele kostenfreie Events angeboten, um den Familien und insbesondere den Kindern eine Abwechslung im Corona-Alltag zu bieten. Es gab eine Ackergalerie mit Kreidekunst, eine Plüschtiersafari, eine Tüfteltour und die Malaktion Huhnwalk. Damit habe ich zwar kein Geld verdient, konnte aber meiner Kreativität freien Lauf lassen und habe gleichzeitig für etwas Abwechslung im Ort gesorgt, was dankbar und mit viel Zuspruch angenommen wurde.“

Zuspruch für andere Gründer*innen hat Sandy auch parat: „Nicht aufgeben und sich nicht von Krisen unterkriegen lassen. Schaut über den Tellerrand, seid weitsichtig und hartnäckig. Manchmal auch gegen euch selbst. Seid kreativ und denkt nicht nur ans Geld. Und springt über euren Schatten, wenn ihr Hilfe braucht. Denkt an Dinge, die euch selber glücklich machen. Meine kostenfreien Corona-Aktionen haben mir ganz viel gegeben: eine erfüllende Aufgabe, tolle Kontakte und nicht zuletzt konnte ich mein Unternehmen präsentieren. Ich habe an Gründungsberatungen für Frauen teilgenommen, war beim Beratungstag dabei und bin dadurch auf den Wettbewerb ‚Startup-Impuls‘ aufmerksam gemacht worden. Auch zum Thema Coronahilfe wurde mir hier sehr gut geholfen. Ich habe immer wertvolle Tipps bekommen, für die ich sehr dankbar bin.“

Funtasiemobil – mobile Werkstatt zum

Basteln, Tüfteln und Experimentieren

Sandy Jäger

Steller Str. 96, 30916 Isernhagen

Tel. 0160 94655911

www.funtasiemobil.de