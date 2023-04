The Last Goodbye

Wenn du aufwachst und der Bett is leer

Im Badezimmer nur eine Zahnbürste

Und nur eine Bademäntel hängt an der Tür

Und am Frühstücktisch. Es gibt nur eine teller und eine Tasse Kaffee.

Der Radio Lauft,

Ich füttere die Katze

Ich bin umgeben von Erinnerungen.

Meine toast ist fertig

Ich sehe dein Gesicht wie eine Hologram

Auf der anderen Seite des Frühstückstisches

Deine Lächeln, so schwer

Jeden Morgen zum Aufwachen ohne dich

Nach so viele Jahre, unglaublich

So Sad, Ich kann dich nicht mehr einfach mit dir sprechen riechen, Dich berühren.

Du hattest zu mir gesagt das leben geht weiter ohne mich

Ich kann nichts ändern, ich muss es akzeptieren

Aber deine letzten Wunsch werde ich erfüllen

Deine kleine Koffer nach Ireland bringen

Und deine Geist ist frei

Ich vermisse dich my true love

Das schlimmer ist

You can`t put your arms around a memory

● Stanlee