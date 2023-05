bonnataxi: Bizarre Blüten, schockgefrostet

bonnataxi – hinter diesem Künstlerkollektiv verbergen sich der Fotokünstler Maura Ecco und der Kunstvermittler Gerry Linda.

Ecco, das Enfant terrible der Coming-of-Age-Fotographier, hat eine Phase der Selbstfindung durchschritten, die in eine radikale künstlerische Neufindung mündete.

Das Destillat seines Schaffens sehen wir hier, wie immer verständlich erläutert von Gerry Linda:

Bizarre Blüten, schockgefrostet



„Bizarre Blüten, schockgefrostet“ – so der Titel von Maura Eccos aktueller Arbeit. Aufgenommen im alaskischen Anchorage mitten im Winter, sehen wir drei Streichhölzer, die große Ähnlichkeit zu Spargelstangen aufweisen. Schattenlos, und dennoch nicht ohne Körper, stehen sie im Frost, während samtweiche Vanilletöne Hand in Hand mit dem blassen Mispelgelb der Streichholzköpfe gehen. Graue Weißtöne verleihen dem Bild sinnliche Tiefe und lösen eine beinahe meditative Seherfahrung aus. Doch die Idylle trügt.

Auf seine ganz eigene Art visualisiert Ecco hier Defizite in der Lebensmittelindustrie, konkret: die Spargelernte mit ihren oft prekären Begleiterscheinungen. Mit dem Kunstgriff, die skulpturale Form des Gemüses beizubehalten, ihm jedoch in Gestalt der Streichhölzer ein komplett neues Gesicht zu geben, verschiebt Ecco die Grenzen der Lebensmittelfotografie.

Er widersteht hierbei dem Impuls, realen Spargel abzulichten, wenn er Dilemmata der Spargelproduktion sichtbar machen möchte. Stattdessen wählt er ein Objekt, das als weniger „vornehm“ beleumundet ist. So hat ein Streichholz Nutzen nur für einen kurzen Moment, bevor es achtlos entsorgt wird. Spargel hingegen gilt als der König unter den Gemüsen, stolz und edel. Warum Ecco diesen Zusammenhang konstruiert, bleibt letztlich im Vagen.

Die Angst des Künstlers vor der weißen Leinwand bleibt überdies erkennbar. Ecco hat in Alaska in seine inneren Abgründe geschaut. Unübersehbar eine Hommage an den großen Experimentalfilmer Gerhard Höllerich und sein Monumentalwerk „Die Frau mit der goldenen Syrenke“.

