Ticketverlosung: The 69 Eyes im Musikzentrum***

Die düsteren Finnen sind wieder im Lande: Am 18. November hauen die Gothrocker The 69 Eyes in die Saiten und sorgen im Musikzentrum für herrlich schwarze Stimmung. Also, rein in die dunklen Klamotten und mitfeiern!

Vier Jahre sind seit der Veröffentlichung von „X“ ins Land gezogen, höchste Zeit also für The 69 Eyes, ein neues Album zu präsentieren: „Universal Monsters“ ist der zwölfte Longplayer seit 1992, das heißt, die finnische Darkrock-Band hat im Schnitt alle zwei Jahre eine Produktion mit aktuellen Songs abgeliefert. Sänger Jyrki 69 ist froh über die gute Resonanz, denn ihm zufolge sei es heute nicht mehr relevant, Musik im Albumformat zu veröffentlichen: „Warten wir mal ab, wie sich alles entwickelt, vielleicht wird das ja das letzte Kapitel unserer Geschichte sein.“ Klingt desillusioniert, aber solche Töne aus dem Mund eines naturtrüben Finnen sollte man auch nicht überbewerten.



18. November 2016

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Musikzentrum

VVK: 20 Euro, AK: 26 Euro

Das STADTKIND verlost 1×2 Tickets. Eine einmalige Chance also! Einfach bis zum 15. November eine Mail unter dem Stichwort „The 69 Eyes“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Good luck, Freunde der Nacht!