Ticketverlosung: Rock in den Mai auf Schloss Marienburg***

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr wird auf Schloss Marienburg auch 2017 in den Mai getanzt – um genau zu sein: gerockt! Ab 19 Uhr können die Partygäste im atmosphärischen Innenhof zur Musik der 7-köpfigen Band Nightline aus Kassel schwofen. Ob groovy, funky oder Swing, die Musiker wissen mit den Hits aus den vergangenen Jahrzehnten, wie Songs von Udo Jürgens, Tina Turner, Tom Jones, Amy Winehouse oder Seal, zu begeistern. Aber auch Freunde des Standardtanzes dürfen sich freuen. Zwei Tanzflächen, Illuminationen, Licht- und Lasereffekte verwandeln das stilvolle Schloss in eine echte Partylocation. Gefeiert wird in der DJ Lounge in der Kutschenremise mit Polyglaszelt oder an der Cocktailbar, zum Relaxen trifft man sich in der Chill-out-Lounge. Die Food Mafia aus Hannover bietet kulinarische Leckereien aus dem Foodtruck. Auf in den Tanz!

30. April 2017

19 Uhr

Schloss Marienburg

Eintritt: 19,50 Euro (VVK)/ 21 Euro (AK)

VVK: Tel. (05069) 348 00 40, restaurant@schloss-marienburg.com oder direkt im Schloss

Das STADTKIND verlost 2×2 Karten für die Party auf Schloss Marienburg. Einfach bis zum 27. April eine Mail unter dem Stichwort „Rock in den Mai“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Viel Glück!

Foto: © EAC GmbH