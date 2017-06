Hasso, Bello, Fifi und Lumpi werden sich freuen, wenn ihre engagierten Herrchen und Frauchen am 10. und 11. Juni die Hund & Co. besuchen, die erstmalig auf dem hannoverschen Messegelände stattfindet. Die speziell auf Halter und Züchter abgestimmte Einkaufsmesse bietet in zwei Hallen ein umfangreiches Informations- und Unterhaltungsprogramm rund um den Hund und alle Produkte, die ein Hundebesitzerherz höher schlagen lassen.

Erwartet werden rund 100 Firmen, deren Produktpalette unter anderem Trocken- und Nassfutter, Leinen, Spielzeug, Pflegeprodukte, Nahrungsergänzungen, Hundedecken, Transportboxen, Hundemarken und Hundebetten umfasst. Außerdem sind Aussteller mit Kauartikeln dabei, ebenso wie Anbieter von Versicherungen, Tierbestattungen, Zeitschriften, Hundebekleidung und vieles mehr.

Auf der VDH Annual Trophy Show und der Internationalen Ausstellung werden über 4.000 Hunde aus etwa 200 Rassen vorgestellt und prämiert. Neben weiteren kostenlosen Mitmachaktionen können sich Hasso, Bello, Fifi und Lumpi auch einem kostenlosen Royal-Canin-Zahncheck oder gleich einer Zahnreinigung unterziehen. Experten beraten interessierte Hundebesitzer in spe, welche Rasse zu ihnen am besten passt. An über 20 Informationsständen werden darüber hinaus Fragen zu Züchteradressen, Haltung und Ausbildung beantwortet.

Sabine Wolff, dreifache Europameisterin und zweifache Vizeweltmeisterin im Dog Frisbee, sorgt mit ihren Hunden „Dingsda“, „Y“, „Bounty“ und „Tutnix“ für actionreiche Unterhaltung, genauso wie Anne Krüger mit ihrer Hütehunde-Vorführung oder Varieté-Star Leonid Beljakov mit seiner Comedy Dogs Show.

Das STADTKIND verlost 3×2 Tickets für die Hund & Co. Einfach bis zum 7. Juni eine Mail unter dem Stichwort „Hasso, Bello, Fifi und Lumpi“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Viel Glück!

10. und 11. Juni 2017

9-18 Uhr

Messegelände Hannover

Eintritt: Erwachsene 9 Euro (online) bzw. 12 Euro (Tageskasse), Kinder 6 Euro (online) bzw. 8 Euro (Tageskasse), Hunde frei

Mehr Infos unter: www.hundemesse-hannover.de

Fotos: Fachausstellungen Heckmann