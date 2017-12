tiefschlaf – Ein Ausstellungsprojekt im Kulturort Lindener Rathaus

Noch bis zum 28. Januar lebt die Kunst in den Räumen des Lindener Rathauses – und macht es damit zu einem sehenswerten Kulturort der Stadt. Unter dem Titel „tiefschlaf“ werden hier Kunstwerke ganz unterschiedlicher Künstlergruppen in einer Ausstellung zusammengefasst. Ein spannendes Projekt, das sowohl Werke aus dem Kunstbesitz des Landeshauptstadt Hannover – darunter Dauerleihgaben der städtischen Museen, Kunstobjekte aus Büros oder gelagerte Arbeiten aus Depots – als auch Werke von Mitarbeitern des Rathauses sowie von Schülern der Helene-Lange-Schule zeigt. Ausgestellt werden Malereien, Grafiken und Plastiken. Kunst, die aus dem Tiefschaf geweckt wurde.

Begleitet wird die Ausstellung von verschiedenen Vermittlungsangeboten. So findet am Samstag, den 13. Januar, um 17 Uhr ein Künstlergespräch mit Almut Breuste statt. Ab 16.30 Uhr fährt ein Shuttlebus ab Lindener Rathaus zum Veranstaltungsort zu den Rosebusch Verlassenschaften (Rosenbuschweg 9, 30453 Hannover). Das Theaterstück „Dunkel“, eine märchenhafte Inszenierung für Kinder ab 4 Jahren vom Theaterspiel Mazzotti, ist am Montag, den 22. Januar, um 11 und 16 Uhr zu sehen. Auf der Finissage am Sonntag, den 28. Januar, um 15 Uhr präsentiert die Helene-Lange-Schule noch einmal Schülerarbeiten zum Thema „tiefschlaf“.

Mehr Infos unter: www.hannover.de (Suchwort: tiefschlaf)